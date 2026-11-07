Mluvit se psem na dálku zkoušeli už v roce 1939. Dnes je k tomu potřeba jen chytrý obojek a pár triků v nastavení

Tehdy o tom informoval americký magazín Popular Science a archivní fotografie ze State Library of New South Wales dodnes zachycuje německého ovčáka s krabicí na hřbetě. Doprovází ji popisek „Dog with radio receiving set on her back“. Policista stojí opodál s vysílačkou a Zoe reaguje na předem natrénované hlasové příkazy přenášené rádiovým signálem. Nešlo o psí telefon ani obousměrný hovor, ale o jednosměrný přenos lidského hlasu k psovi na vzdálenost, na kterou by běžný povel už neslyšel. O 86 let později už kvůli tomu nemusíte stavět vlastní rádiovou soupravu. Teoreticky stačí LTE chytré hodinky připevněné k obojku, aktivní eSIM, zapnuté automatické přijímání hovorů a pes, který si postupně zvykne na hlas vycházející z reproduktoru. Nejde o hotový produkt určený pro zvířata, ale o kutilské využití běžné spotřební elektroniky. S určitými omezeními však může fungovat.
Co dnes umí komerční chytré obojky, a co ne
Než se pustíme do domácího řešení, je dobré si říct, co už dnes nabízejí komerční „chytré obojky“. Produkty jako Tractive, PetPace 2.0 nebo americký Fi se zaměřují především na tři oblasti: sledování polohy pomocí GPS, virtuální ploty s upozorněním na útěk a zdravotní monitoring. Ten může zahrnovat například sledování aktivity, spánku, tepové frekvence nebo dechových trendů.
Tractive lze v Česku pořídit od přibližně 1 690 Kč za samotné zařízení, k tomu je ale potřeba počítat s předplatným od zhruba 90 Kč měsíčně. PetPace 2.0 se cenově pohybuje kolem 9 500 Kč včetně ročního členství. Fi je naproti tomu zaměřené především na americký trh a využívá tamní síť LTE-M. Dostupnost oficiální distribuce v Česku se nám nepodařilo potvrdit.
Ani jeden z těchto trackerů však standardně nenabízí to, co nás zajímá: možnost zavolat psovi a promluvit na něj. Nemají reproduktor ani mikrofon určený pro běžnou hlasovou komunikaci. Jde především o lokátory a zdravotní senzory, nikoli o komunikační zařízení. Pokud chcete se psem navázat hlasový kontakt na dálku, musíte zvolit jiné řešení.
Obojek z LTE hodinek: co přesně potřebujete
Princip je poměrně jednoduchý. Vezmete chytré hodinky s vlastním mobilním připojením, bezpečně je připevníte k obojku a zavoláte na jejich telefonní číslo. Díky funkci automatického přijímání hovorů se hovor může přijmout bez zásahu psa. Vy mluvíte, reproduktor hodinek přehrává váš hlas a mikrofon zachycuje zvuky z okolí, například štěkání. Jde o moderní obdobu toho, co kdysi nosila Zoe na zádech.
Co konkrétně budete potřebovat:
- LTE hodinky s eSIM. Například Apple Watch ve variantě Cellular nebo Samsung Galaxy Watch s LTE. U Apple Watch je potřeba ověřit podporu konkrétního modelu a operátora. U Samsungu lze zvolit například Galaxy Watch9 nebo některý z modelů řady Ultra.
- Aktivní mobilní tarif pro hodinky. U českých operátorů se cena služby pohybuje přibližně kolem 99 Kč měsíčně. U Apple Watch se mobilní připojení nastavuje v aplikaci Watch → Mobilní data, u Samsungu v aplikaci Galaxy Wearable → Nastavení hodinek → Mobilní tarify.
- Zapnuté automatické přijímání hovorů. Na Apple Watch najdete tuto funkci v Nastavení → Zpřístupnění → Automatické přijímání hovorů (Auto-Answer Calls). Dostupnost a přesné umístění nastavení se mohou lišit podle verze systému. U Samsung Galaxy Watch je potřeba ověřit, zda daný model a verze One UI Watch tuto funkci podporují.
- Vypnuté rušivé režimy. Režimy, které omezují mobilní připojení nebo upozornění, mohou zabránit přijetí hovoru. U Apple Watch proto počítejte s tím, že některá nastavení úspory energie mohou omezit dostupnost mobilního připojení.
- Bezpečné uchycení. Potřebujete odolné pouzdro a způsob upevnění, který zabrání psovi dosáhnout na hodinky zuby. Pro malé psy nebo zvířata, která mají tendenci věci kousat a ničit, to nemusí být vhodné řešení.
Důležitá poznámka k Samsungu: O2 vyžaduje, aby byly hodinky spárované s kompatibilním telefonem Samsung. Vodafone má v tomto ohledu jiné podmínky a T-Mobile podporuje vybrané modely Galaxy Watch4 a novější s LTE. Před nákupem si proto ověřte kompatibilitu konkrétního modelu hodinek, telefonu i operátora. Možných kombinací je totiž více, než by se mohlo zdát.
Uslyší vás pes vůbec? Co říká výzkum
Připevnit hodinky k obojku je ta jednodušší část. Mnohem větší výzvou je naučit psa, aby hlas vycházející z malé krabičky na krku vnímal jako něco, na co má reagovat.
Vědecké poznatky jsou v tomto směru opatrně optimistické. Studie publikovaná v roce 2022 potvrdila, že psi dokážou rozpoznat hlas svého majitele a odlišit ho od hlasů cizích lidí. Další výzkumy ukazují, že takzvaná „psí řeč“, tedy vyšší intonace, kratší věty a výraznější tón hlasu, dokáže upoutat pozornost psů více než běžná řeč určená dospělým lidem.
To ale neznamená, že pes automaticky porozumí každému povelu přehrávanému z hodinek. Výzkum z roku 2024 upozorňuje také na význam kvality zvuku při rozpoznávání známých slov. Malý reproduktor chytrých hodinek má omezený frekvenční rozsah a nemusí hlas reprodukovat dostatečně věrně. Výsledek proto závisí nejen na samotném psovi, ale také na kvalitě zařízení a podmínkách, ve kterých hovor probíhá.
Popular Science doporučuje postupný trénink. Nejprve na psa mluvte prostřednictvím hodinek z malé vzdálenosti a za správnou reakci ho odměňujte. Teprve potom postupně prodlužujte vzdálenost. Používejte krátké, jednoduché povely a stejnou intonaci, na jakou je pes zvyklý z běžného kontaktu. Trénujte v krátkých blocích a sledujte, zda pes na zvuk reaguje pozitivně. Konzultace s trenérem může být užitečná, protože každý pes reaguje na podobné podněty jinak.
Proč to ještě není běžný produkt
Nabízí se logická otázka: pokud lze podobné řešení sestavit z běžně dostupné elektroniky, proč žádná firma neprodává hotový „psí telefon“? Důvodů je několik.
Trh s chytrými obojky se soustředí především na sledování polohy a zdraví zvířat. Whistle, kdysi jeden z nejznámějších výrobců chytrých obojků, se stal součástí společnosti Tractive a jeho aplikace přestala fungovat po 31. srpnu 2025. Výrobci investují hlavně do přesnosti GPS, virtuálních plotů a biosenzorů. Právě o tyto funkce mají majitelé psů největší zájem. Hlasová komunikace se zvířetem zatím představuje poměrně úzkou oblast trhu, u které se zřejmě nepodařilo najít dostatečně velkou zákaznickou základnu.
Své limity má také samotný vědecký výzkum. Projekt Alma’s Talking Dogs z University of Illinois v roce 2019 experimentoval s využitím EEG a strojového učení při interpretaci mozkové aktivity psů. Výsledky byly zatím pouze základní. Současná neurověda dokáže u psů zkoumat a rozlišovat některé typy reakcí, například odpovědi na lidské a psí hlasy nebo rozdíly v elektrické aktivitě mozku. Skutečný „překladač psích myšlenek“ je ale stále hudbou budoucnosti. Ani Neuralink zatím nepředstavil projekt zaměřený na čtení psí mysli. Výrobci se proto soustředí na technologie, jejichž přínos lze prokázat a které mají jasné praktické využití. Hlasovou komunikaci zatím nechávají spíše na nadšencích a kutilských řešeních.
Co to stojí a pro koho to má smysl
Podívejme se na orientační náklady. LTE hodinky vyjdou na několik tisíc až desítky tisíc korun podle modelu a výrobce. K tomu připočítejte mobilní tarif, který může stát kolem 99 Kč měsíčně, a odolné pouzdro s vhodným uchycením za několik stovek korun. Celkově tak počítejte s investicí v řádu několika tisíc až více než deseti tisíc korun. Výsledkem ale bude zařízení, které nebylo navrženo pro použití na psím obojku. Nemusí být dostatečně odolné vůči nárazům, vlhkosti a nečistotám a jeho zdravotní senzory nemusí při nošení na srsti a při pohybu psa poskytovat spolehlivé výsledky.
Pro koho tedy takové řešení může dávat smysl? Především pro majitele větších a klidnějších psů, kteří tráví čas na zahradě nebo ve výběhu mimo přímý dohled. Zajímavé může být také pro lidi, kteří už LTE hodinky vlastní a chtějí podobné řešení pouze vyzkoušet. Pokud ale hledáte především spolehlivý GPS lokátor, sáhněte raději po zařízení určeném přímo pro psy, například od značek Tractive nebo PetPace.
V roce 1939 potřebovala Zoe na zádech ručně sestavenou rádiovou soupravu a policistu s vysílačkou. Dnes můžete podobný princip vyzkoušet s chytrými hodinkami a několika změnami v nastavení. Technologický posun je obrovský. Jen je dobré si uvědomit, že „stačí“ neznamená „funguje bez přípravy“. Znamená to pouze, že už nemusíte stavět vlastní rádio.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík