Svetry v barvě kávy se vracejí. Jeden střih může nahradit i klasický rolák

Podzimní kolekce nejsou letos postavené jen na černé, bílé a béžové. Módní značky stále častěji nabízejí pletené svetry v teplých odstínech tmavé kávy. Moka hnědá působí jemněji než černá, ale přitom si zachovává podobnou univerzálnost. Dobře se kombinuje s krémovou, světle modrou i vínovou. Právě proto se objevuje na jednoduchých svetrech, kardiganech i jemných rolácích. Při sestavování podzimního oblečení tak může posloužit jako základ, který není potřeba složitě doplňovat.
Barva kávy ladí s většinou podzimního šatníku
Tmavě hnědý svetr se dá nosit s klasickými modrými džínami, černými kalhotami i sukní v odstínu slonové kosti. Měkčí vzhled získá v kombinaci s béžovou nebo smetanovou. Naopak vedle vínové či tmavě zelené působí výrazněji, aniž by bylo potřeba přidávat nápadné vzory. Právě tato variabilita vysvětluje, proč se kávové odstíny udržují v nabídce více sezon. Nejde pouze o jeden konkrétní model z módního řetězce. Podobně barevné úplety se objevují v různých cenových kategoriích a materiálových provedeních.
Zajímavý je také rozdíl mezi jednotlivými odstíny hnědé. Světlá káva s mlékem se chová podobně jako béžová, tmavá moka se naopak blíží černé. Ženy s velmi světlou pletí mohou při výběru zohlednit, zda jim více vyhovuje teplý nebo chladnější podtón. U svetru nošeného přímo u obličeje totiž barva ovlivňuje celkový dojem více než u kalhot. Pomoci může jednoduché vyzkoušení na denním světle. Výrazný doplněk pak často ani není nutný.
Jednoduchý střih může nahradit rolák
Vedle klasického roláku se letos objevují svetry s kratším stojáčkem nebo měkce vyvýšeným výstřihem. Krk částečně zakrývají, ale nemusí těsně obepínat. Takový střih může vyhovovat ženám, kterým klasický vysoký rolák není příjemný. Pod kabátem vytváří hladší vrstvu a snadno se kombinuje také se sakem. U volnějších modelů je vhodné hlídat délku rukávů a objem kolem ramen. Příliš široký svetr může pod užším svrchníkem nepříjemně překážet.
Při výběru pleteniny se vyplatí sledovat složení, nikoli jen barvu a módní střih. Vlna poskytuje jiné tepelněizolační vlastnosti než bavlna nebo syntetická směs. Jemný úplet může být vhodný do kanceláře, silný pletený svetr naopak při chůzi v teplé místnosti rychle přehřívá. Důležitá je také péče, protože některé materiály vyžadují šetrnější praní. Kvalitně ušitý svetr v neutrálním odstínu se dá nosit opakovaně v různých kombinacích. Právě to je jeho největší přednost proti výraznému kousku, který se hodí jen k jedinému oblečení.
vogue.com