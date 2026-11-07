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Svetry v barvě kávy se vracejí. Jeden střih může nahradit i klasický rolák

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Dennívýzva
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Hnědá barva letos v podzimní módě nahrazuje část tradiční černé a šedé. Zvlášť oblíbené jsou svetry v odstínech kávy, kakaa a tmavé čokolády, které se snadno kombinují s džínami i elegantními kalhotami. Výrazněji se prosazují jednoduché pletené střihy, které mohou v šatníku nahradit klasický rolák. Důležitá je ale kvalita úpletu a správně zvolená velikost.
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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