Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jak upéct domácí pivní rohlíky, aby byly krásně nadýchané, na povrchu křupavé a uvnitř příjemně vláčné: S naším receptem je to hračka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rohlíky jsou u nás běžná věc, až je člověk bere jako samozřejmost. Přitom doma upečené pivní rohlíky mají něco navíc: tenkou kůrku, měkký střed a díky sádlu poctivější chuť, která se k polévce, šunce i jen k máslu hodí bez debat.
Fotografie k rohlíkům

Fotografie k rohlíkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Obyčejné rohlíky, neobyčejný návrat ke klasice: Jak upéct poctivé domácí pečivo, které křupe a netvrdne po hodině
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:11

Reklama
Další články z Cooky.cz
Sladká vzpomínka na dětství: Vitacitové řezy s tvarohem, výraznou ovocnou chutí a barevnou vrstvou
Sladká vzpomínka na dětství: Vitacitové řezy s tvarohem, výraznou ovocnou chutí a barevnou vrstvou
Ořechové skořápky s máslovým krémem: Vánoční klasika, kterou zvládne i začátečník
Ořechové skořápky s máslovým krémem: Vánoční klasika, kterou zvládne i začátečník

Ořechové skořápky plněné máslovým krémem patří k mým vánočním stálicím. Těsto se dobře zpracovává, z...

Pravá domácí sekaná s vepřovým a hovězím masem ochucená majoránkou a česnekem: Zlatavá kůrka a měkký střed ve šťavnatém receptu
Pravá domácí sekaná s vepřovým a hovězím masem ochucená majoránkou a česnekem: Zlatavá kůrka a měkký střed ve šťavnatém receptu

Sekaná patří mezi ta jídla, která se na první pohled tváří jednoduše, ale za dokonalým výsledkem se skrývá...

Křehké šátečky z trouby mají své kouzlo: Zlatavé těsto a jemná struktura lákají k dalšímu kousku
Křehké šátečky z trouby mají své kouzlo: Zlatavé těsto a jemná struktura lákají k dalšímu kousku

Šátečky jsou přesně ten typ pečení, který vypadá slavnostněji, než kolik s ním ve skutečnosti je práce....

Tvarohové buchty z kynutého těsta. Měkké, vláčné a bohatě plněné tak, jak je máme rádi
Tvarohové buchty z kynutého těsta. Měkké, vláčné a bohatě plněné tak, jak je máme rádi

Tvarohové buchty jsou přesně ten druh pečení, na kterém se pozná, jestli těsto funguje, nebo si z vás dělá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.