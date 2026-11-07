Jak upéct domácí pivní rohlíky, aby byly krásně nadýchané, na povrchu křupavé a uvnitř příjemně vláčné: S naším receptem je to hračka

je u nás tak běžný, že ho člověk snadno přestane brát jako jídlo, které někdo musel vymyslet a upéct. O to příjemnější je občas udělat si ho doma. Tahle Rohlík pivní varianta má jeden malý rozdíl: před pečením rohlíky potírám , ne máslem. sádlem Žádný trik z cukrářské školy, spíš obyčejná věc z kuchyně, ale na vůni i kůrce se projeví. Hodí se k , k talíři snídani polévky nebo jen tak se šunkou, když doma není nálada na větší vaření.
Výhoda
domácího pečení je v tom, že máte pod kontrolou, aby z trouby nevylezl gumový kousek bez chuti. V popisech rohlíků, českých i zahraničních, se pořád opakuje totéž: dobrý rohlík má mít tenkou kůrku a měkký, pružný střed. U těsta s pivem jsou důležité hlavně dvě věci. Nepodcenit propracování a pak mu dopřát čas na dokynutí. Když se spěchá, rohlíky to umí dát dost jasně najevo. Recept na křupavé pivní rohlíky
Doba přípravy: 35 minut + kynutí přibližně 1 hodina 30 minut Co potřebujeme 400 g hladké mouky na kynutá těsta 100 g hladké špaldové mouky 300 ml piva 20 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 8 g soli 50 g sádla
můžete bez obav vynechat. Pak jen sáhněte po celkem Špaldovou mouku 500 g hladké mouky. Postup přípravy domácích pivních rohlíků
1. Z
droždí, cukru a části vlažného piva rozmíchejte kvásek. Nechte ho stát asi 10 minut, ať se droždí pořádně rozběhne.
2. Do mísy dejte obě
mouky, přisypte sůl, přidejte kvásek, zbytek piva a zhruba 30 g sádla. Vypracujte hladké těsto. Mělo by být pružné, ne tekuté; pokud se při hnětení trochu vzpírá, není to na škodu.
Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Obyčejné rohlíky, neobyčejný návrat ke klasice: Jak upéct poctivé domácí pečivo, které křupe a netvrdne po hodině
3. Mísu zakryjte a těsto nechte kynout přibližně 1 hodinu, až asi zdvojnásobí objem.
4. Vykynuté těsto rozdělte na 8 až 10 dílů. Každý kus rozválejte do oválu nebo trojúhelníku a stočte od širší strany směrem ke špičce. Lehké prohnutí do oblouku jim pomůže, aby na plechu nevypadaly jako náhodně smotané pečivo.
5. Rohlíky přendejte na plech vyložený pečicím papírem a nechte je ještě 30 minut dokynout. Troubu si během toho předehřejte na
220 °C.
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6. Těsně před vložením do trouby je potřete zbylým rozpuštěným
sádlem. Pečte 15 až 18 minut, dokud nezezlátnou.
TIP: Pokud chcete křupavější kůrku, dejte na dno trouby malý plecháček s horkou vodou. Rohlíky se upečou i bez páry, ale s ní bývá výsledek spolehlivější. Často kladené otázky o rohlících
Proč je v těstě pivo?
Pivo těstu přidá chuť a hotové pečivo po něm bývá výrazněji voňavé. Není to žádná hospodská atrakce, spíš jednoduchý, trochu staromódní kuchyňský postup.
Můžu rohlíky posypat?
Ano. Hodí se
kmín, hrubá sůl nebo mák. Část rohlíků nechávám schválně bez posypu, protože se pak dají vzít i k medu nebo marmeládě.
Jak je skladovat?
Nejlepší jsou čerstvé, tady není moc co řešit. Druhý den jim pomůže krátké nahřátí v troubě. I běžné české zdroje o rohlících připomínají, že právě čerstvost je u nich zásadní vlastnost.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie