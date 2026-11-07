Kde se natáčela Nemocnice na kraji města: Jako fiktivní nemocnice v Boru posloužil areál zemědělské univerzity

Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT
Seriál Nemocnice na kraji města z konce 70. let patří k televizní klasice, která stále láká k obrazovkám nespočet diváků. Scenárista Jaroslav Dietl tehdy vytvořil tak silné postavy ortopedů, že některé jejich seriálové hlášky i slogany zlidověly a přešly do běžného slovníku celé jedné generace. Děj se odehrával ve fiktivním městě Bor a štáb k práci využíval převážně pražské lokace. Univerzitní kampus jako kulisa nemocnice
Skutečnou tvář fiktivní borské nemocnice nahradil rozlehlý areál České zemědělské univerzity v pražském Suchdole. Roli hlavního nemocničního pavilonu si tehdy před kamerou zahrála vůbec nejvyšší místní budova. V té v současnosti sídlí rektorát. Televizní štáb se nespokojil pouze s jedním místem a naplno využil i venkovní prostranství před provozně-ekonomickou fakultou, vnitřní chodby a tehdejší studentské koleje, které v seriálu dokonale zastoupily ubytovnu pro lékaře a zdravotní sestry. Celé natáčení na akademické půdě probíhalo výhradně během víkendů, kdy běžný ruch utichl a studenti vyklidili prostor filmařům.
Samotný začátek první klapky ale padl úplně jinde, konkrétně ve skutečné Mostecké nemocnici na severu Čech. Až po nečekaném úmrtí herce Karla Högera, kterého v hlavní roli primáře Sovy následně nahradil Ladislav Chudík, přesunula produkce své vnitřní aktivity přímo na pražský Barrandov. Velká část interiérových scén, včetně operačních sálů a lékařských pokojů, pak postupně vznikala v ateliérech Československé televize.
Pražské uličky a středočeské hrady
Během natáčení Dietlova mistrovského díla se kamera několikrát podívala i mimo hlavní suchdolský areál. Primář Sova za svým problémovým synem do staré nemocnice dojížděl do Bubenče do ulice Chittussiho. Když si zlomil nohu ředitel Kovanda v podání nesympatického tchána doktora Blažeje, padal ze skutečných schodů v pražském Podolí. Zcela reálné obrysy získalo i zdravotní středisko, ve kterém primář Sova později vykonával obvodní praxi a jehož exteriér filmaři nalezli ve Stodůlkách v Kovářově ulici.
Během dvaceti dílů původních dvou sérií se hrdinové na chvíli vymanili i z lékařského prostředí a televizní štáb se za nimi rozjel do několika dalších atraktivních lokalit ve středních Čechách. Diváci na obrazovkách dodnes s napětím poznávají starobylý Mělník, populární lázeňské město
i tajemný hrad Kokořín s nedalekým Harasovem, kam občas mířily osudy vedlejších postav. Poděbrady Od Suchdola až do střešovické nemocnice
O dvacet let později od premiéry původního projektu následovalo nové natáčení plné očekávání. Návrat k legendě a první navazující série znovu zaplnily pražský vysokoškolský kampus sanitkami, ovšem nemocniční realita konce 90. let už dávno vyžadovala reálnější nemocniční prostředí pro nové zdravotnické technologie.
Poslední pokračování se proto natáčelo v reálných chodbách a na sálech Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích, v porodnici v pražském Podolí nebo ve zrekonstruovaném lékařském zařízení ve středočeském Berouně. Suchdolský kampus tak sice z televizních obrazovek s novými díly pomalu zmizel, pro většinu televizních pamětníků ovšem navždy zůstane jedinou skutečnou nemocnicí v Boru.
Závěrečný díl seriálu Nemocnice na kraji města můžete zhlédnout na ČT1 v sobotu 7. listopadu od 16:55.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovamista, novinky).