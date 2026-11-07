Neaktualizovaný software je otevřená brána pro hackery. Zkontrolujte si Windows, Mac i aplikace, zabere to pár minut

Když výrobce vydá bezpečnostní záplatu, zveřejní zároveň informace o chybě, kterou oprava řeší. Od té chvíle mohou útočníci začít zkoumat, jak ji zneužít. Kdo si aktualizaci nenainstaluje, může tak ve svém počítači nebo telefonu ponechat zranitelnost, pro kterou už existuje veřejně dostupný popis a někdy i funkční nástroj k útoku. Právě tak fungují takzvané N-day zranitelnosti. Nejde o tajné exploity známé jen několika vyvoleným, ale o chyby, které už byly odhaleny a opraveny, přesto je útočníci dál využívají proti nezařízeným systémům.
NÚKIB pravidelně upozorňuje na kybernetické hrozby a útoky využívající známé zranitelnosti. Microsoft zase popsal aktivity skupiny Storm-1175, která vyhledávala nezáplatované servery a po jejich napadení nasazovala ransomware Medusa. V obou případech je důležité stejné poučení: pokud oprava existuje, ale zařízení ji nemá nainstalovanou, může být zbytečně vystavené riziku.
A co těch „pár minut“? Tolik často stačí k otevření správné nabídky a ověření, zda jsou dostupné aktualizace. Samotné stahování a instalace mohou trvat déle, ale tyto úkony lze zpravidla nechat proběhnout na pozadí nebo přes noc.
Kde přesně hledat aktualizace na počítači
Ve Windows otevřete Start → Nastavení → Windows Update a klikněte na Vyhledat aktualizace. Pokud systém najde nové aktualizace, nabídne jejich stažení a instalaci. V Upřesněných možnostech můžete nastavit aktivní hodiny, aby vás restart nepřekvapil uprostřed práce. Zapněte také možnost „Získat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“, pokud chcete mít nové aktualizace k dispozici co nejdříve. Samotná kontrola obvykle zabere jen několik desítek sekund.
Na Macu je postup podobně jednoduchý: nabídka Apple → Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru. Systém vyhledá dostupné aktualizace a nabídne jejich instalaci. V nastavení doporučujeme zapnout automatické aktualizace systému i dostupných bezpečnostních oprav. Pokud aktualizace vyžaduje restart a nechcete ho provádět hned, můžete podle dostupných možností naplánovat instalaci na dobu, kdy počítač nepoužíváte.
Důležitý detail, který spousta lidí přehlíží: Windows Update neaktualizuje všechny aplikace. Programy z Microsoft Storu lze aktualizovat přímo v obchodě, zatímco software stažený odjinud, například Photoshop, 7-Zip nebo účetní program, může vyžadovat aktualizaci prostřednictvím vlastního nástroje nebo přímo od vydavatele. Na Macu lze aplikace stažené z App Storu aktualizovat na jednom místě. Programy instalované mimo něj však mohou mít vlastní systém aktualizací.
Telefon není výjimka
Apple v dubnu 2026 výslovně doporučil aktualizovat iPhone kvůli ochraně před webovými útoky. Aktualizace najdete v nabídce Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru. Zapněte automatické aktualizace, aby se dostupné aktualizace mohly automaticky stahovat a instalovat. Instalace může proběhnout například přes noc, když je iPhone připojený k nabíječce a splňuje potřebné podmínky.
U Androidu záleží na výrobci více, než by se mohlo zdát. Obecná cesta vede přes Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru, názvy položek se ale mohou lišit podle značky, modelu a verze systému. Bezpečnostní aktualizace Androidu a aktualizace systému Google Play se často instalují automaticky, jejich dostupnost a načasování se však liší. Google navíc distribuuje některé aktualizace postupně, takže nemusí být dostupné všem uživatelům ve stejný okamžik. Proto se vyplatí čas od času zkontrolovat stav aktualizací ručně.
O aktualizace aplikací se starají obchody:
- Google Play: profil → Spravovat aplikace a zařízení → Dostupné aktualizace. Automatické aktualizace lze nastavit tak, aby probíhaly pouze přes Wi-Fi a nespotřebovávaly mobilní data.
- App Store: aktualizace aplikací lze spravovat přímo v obchodě. Automatické aktualizace zapnete v nastavení zařízení.
Prohlížeč, tichý hříšník
Chrome i Edge se aktualizují automaticky, ale aktualizace se často dokončí až po restartování prohlížeče. Pokud máte Chrome otevřený celý týden se stovkou panelů, můžete mezitím dál používat starší verzi, přestože se aktualizace už stáhla. Edge funguje podobně: po stažení nové verze může vyžadovat restart prohlížeče, nikoli celého počítače.
Kontrola je rychlá. V Edge otevřete Nastavení → O aplikaci Microsoft Edge, v Chrome přejděte do Nápověda → O aplikaci Google Chrome. Prohlížeč zkontroluje dostupné aktualizace a případně vám nabídne dokončení instalace. Zabere to jen několik sekund.
Falešný klid automatiky
Velkým rizikem není jen vědomé vypínání aktualizací. Problémem může být také přesvědčení, že „ono se to aktualizuje samo“, zatímco systém ve skutečnosti čeká na restart, telefon nemá dostatek volného místa, notebook se dlouho nepřipojil k internetu nebo výrobce aktualizaci pro konkrétní model ještě neuvolnil.
U Androidu závisí dostupnost oprav na výrobci, modelu a někdy i operátorovi. Apple má díky úzkému propojení hardwaru a softwaru aktualizace obvykle lépe sjednocené, ale i zde se podpora liší podle konkrétního zařízení. Windows nabízí automatické aktualizace systému, aplikace instalované mimo Microsoft Store však mohou vyžadovat samostatnou kontrolu.
A ještě jedna důležitá věc: pokud stále používáte Windows 10, standardní podpora tohoto systému skončila 14. října 2025. Zařízení bez rozšířených bezpečnostních aktualizací už proto nedostává běžné bezpečnostní opravy. Samotná ruční kontrola aktualizací tento problém nevyřeší. Apple naopak může vydávat bezpečnostní aktualizace i pro starší verze svých systémů, jejich dostupnost ale závisí na konkrétním zařízení a verzi softwaru.
Otevřete si teď příslušnou nabídku nastavení a ověřte, zda máte zařízení aktualizované. Zabere to jen chvíli a může vám to pomoci předejít problémům, kterým se dá jednoduchým krokem vyhnout.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský