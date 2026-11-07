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Česko čekají mrazivá rána. V údolích má být až minus sedm, přes den se ukáže slunce

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Víkend v Česku přinese slunečné počasí i výrazné rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mohou v noci na sobotu a na neděli minima místy klesnout až k minus sedmi stupňům. Přes den se teploty na většině území dostanou nad nulu, pod déletrvající nízkou oblačností ale zůstane chladněji. Ranní cesty zkomplikují také místní mrznoucí mlhy.
Česko čekají mrazivá rána. V údolích má být až minus sedm, přes den se ukáže slunce

Česko čekají mrazivá rána. V údolích má být až minus sedm, přes den se ukáže slunce

Zdroj: Magnific / wirestock, archivní ilustrační snímek; Magnific stock (https://www.magnific.com/ai/docs/usage-rights-digital)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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