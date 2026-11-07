Česko čekají mrazivá rána. V údolích má být až minus sedm, přes den se ukáže slunce

Česko čekají mrazivá rána. V údolích má být až minus sedm, přes den se ukáže sluncePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česko čekají mrazivá rána. V údolích má být až minus sedm, přes den se ukáže slunceZdroj: Magnific / wirestock, archivní ilustrační snímek; Magnific stock (https://www.magnific.com/ai/docs/usage-rights-digital)
Článek byl publikován 07.11.2026 13:36
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