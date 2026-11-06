OpenAI spojí ChatGPT a Work do jednoho prostředí. Starší aplikace ChatGPT Classic v lednu skončí

OpenAI spojí ChatGPT a Work do jednoho prostředí. Starší aplikace ChatGPT Classic v lednu skončíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OpenAI spojí ChatGPT a Work do jednoho prostředí. Starší aplikace ChatGPT Classic v lednu skončíZdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Článek byl publikován 06.11.2026 11:48
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