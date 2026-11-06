Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

OpenAI spojí ChatGPT a Work do jednoho prostředí. Starší aplikace ChatGPT Classic v lednu skončí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
OpenAI připravuje změnu v tom, jak bude fungovat její vlajkový produkt – ChatGPT. Společnost plánuje sjednotit klasický chat a pokročilý pracovní režim Work do jednoho...
OpenAI spojí ChatGPT a Work do jednoho prostředí. Starší aplikace ChatGPT Classic v lednu skončí

OpenAI spojí ChatGPT a Work do jednoho prostředí. Starší aplikace ChatGPT Classic v lednu skončí

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 11:48

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Apple na příští rok údajně chystá tři nové iPady. iPad Air dostane OLED a iPad Pro výkonnější chlazení
Apple na příští rok údajně chystá tři nové iPady. iPad Air dostane OLED a iPad Pro výkonnější chlazení
Sony po 47 letech modernizovalo sluchátka MDR-3
Sony po 47 letech modernizovalo sluchátka MDR-3

Po necelé polovině století přistoupila společnost Sony k nahrazení modelu náhlavních sluchátek s označením...

Motorola uvádí sluchátka Moto Buds 2 ve variantě Ultra
Motorola uvádí sluchátka Moto Buds 2 ve variantě Ultra

V pořadí čtvrtý a zároveň nejlépe vybavený zástupce míří do modelové řady Moto Buds 2. Společnost Motorola...

WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtu
WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtu

Vývojáři komunikační platformy WhatsApp se trochu rozjeli. Po nedávném představení čtyř novinek zde máme...

Android ohrožuje vážná chyba nazvaná SMS of Death. Jediná zpráva může přerušit i tísňové volání
Android ohrožuje vážná chyba nazvaná SMS of Death. Jediná zpráva může přerušit i tísňové volání

Ve zkratce: Zranitelnost CVE-2026-58882 umožňuje útočníkům vyřadit Android telefony z provozu pomocí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.