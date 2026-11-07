Nabíjení telefonu na 100 % mu škodí víc, než si myslíte. Stačí změnit jedno číslo v nastavení a baterie vydrží roky

Stačí změnit jediné číslo: horní limit nabíjení z výchozích 100 % na 80 %. Telefony Google Pixel i Samsung Galaxy už mají přímo v systému funkci, která to zařídí za vás. Nejde přitom o ochranu před jednorázovým poškozením nebo nebezpečným přebíjením. Moderní telefony mají bezpečnostní mechanismy, které nabíjení řídí a chrání baterii. Problém je především chemický: čím déle baterie zůstává na vysokém napětí odpovídajícím plnému nabití, tím rychleji může ztrácet svou kapacitu.
Studie Marylandské univerzity potvrzují, že vysoké koncové nabíjecí napětí a dlouhodobé setrvávání na něm patří mezi významné faktory urychlující stárnutí lithium-iontových článků. Výzkum Chalmersovy technické univerzity zase ukazuje, že provoz při nižším stavu nabití může v některých podmínkách výrazně prodloužit životnost baterie, v určitých scénářích dokonce více než dvojnásobně. Přesný přínos v letech ale závisí na způsobu používání, teplotě i konkrétním typu baterie. Výrobci proto žádné univerzální číslo neslibují. Rozdíl se může projevit v měsících, případně i v několika letech navíc. Rozhodně tedy nejde o zanedbatelnou změnu.
Proč je 100 % horší, než si většina lidí myslí
Běžná představa je jednoduchá: „Nabiju telefon na plnou kapacitu, odpojím ho a nic se neděje.“ Jenže mnoho lidí nabíjí přes noc. Telefon dosáhne 100 % třeba kolem půlnoci a dalších šest hodin zůstává připojený k nabíječce. Přestože moderní telefony po dosažení plné kapacity nabíjení regulují, dlouhodobé udržování baterie na vysokém stavu nabití jí stále neprospívá. Právě kombinace vysokého napětí a dlouhé doby strávené na něm patří podle technických studií mezi faktory urychlující degradaci baterie.
Google ve své nápovědě upozorňuje, že dlouhodobé udržování baterie na 100 % může přispívat k jejímu opotřebení. Samsung zase v české podpoře vysvětluje, že dlouhodobé setrvávání na plném nabití může zkracovat její životnost. Nejde tedy o marketingové strašení. Oba výrobci nabízejí systémové funkce, které umožňují nastavit nižší horní limit nabíjení.
Výsledky studie Chalmersovy univerzity ukazují, jak výrazný může rozdíl být. V některých testovaných scénářích se životnost baterie při dlouhodobém udržování vysokého stavu nabití zkrátila o 32 až 61 % ve srovnání s režimy, při nichž byla baterie nabíjena šetrněji. Neznamená to, že každému telefon vydrží automaticky o několik let déle. Výsledky ale jasně ukazují, že způsob nabíjení má na stárnutí baterie významný vliv.
Kde přesně to jedno číslo změnit
Cesta v nastavení se liší podle výrobce a verze systému. Princip je ale stejný: najít ochranu baterie a nastavit maximální úroveň nabití.
Google Pixel (od modelu 6a a novější): Nastavení → Baterie → Stav baterie → Optimalizace nabíjení → Omezit na 80 %
Pixel nabízí také adaptivní nabíjení, které přes noc zpomalí dobíjení a dokončí ho těsně před obvyklým časem probuzení. Pokud ale chcete baterii dlouhodobě šetřit, pevný limit 80 % je účinnější volbou. Zajímavý detail: Google v nápovědě uvádí, že telefon přibližně jednou za deset nabíjecích cyklů přesto dobije na 100 %, aby mohl přesněji kalibrovat odhad kapacity baterie. Nemusíte se tedy obávat, že by se kvůli omezenému nabíjení začal ukazatel kapacity postupně rozcházet se skutečností.
Samsung Galaxy (One UI 6.1 a novější): Nastavení → Baterie → Ochrana baterie → režim Maximální
Samsung nabízí několik režimů ochrany baterie. Základní režim dovoluje nabití na 100 % a po dosažení této hranice nabíjení zastaví. Adaptivní režim během noci udržuje nižší úroveň nabití a před obvyklým časem probuzení telefon dobije naplno. Maximální režim naopak nabíjení zastaví na 80 %. U starších verzí systému, které nepodporují One UI 6.1, může být dostupný limit 85 %. Konkrétní možnosti se liší podle modelu a verze softwaru. Některé novější telefony Galaxy navíc umožňují nastavit vlastní horní hranici nabití.
Co ostatní značky
Pixel a Galaxy nejsou jedinými telefony, které podobnou funkci nabízejí. Tady je přehled dalších značek běžně dostupných v Česku:
- iPhone 15 a novější – Apple nabízí přímo limit nabíjení, ve kterém si můžete zvolit maximální úroveň nabití, například 80 %. iPhone může i při nastaveném limitu příležitostně dobít baterii na 100 %, aby zachoval přesnost odhadu její kapacity.
- Motorola (vybrané modely, například Edge 60 Pro) – funkce „Optimalizované nabíjení“ omezuje dobu, po kterou baterie zůstává na vysokém stavu nabití. Dostupné možnosti se liší podle konkrétního modelu.
- Xiaomi (vybrané modely) – některé telefony nabízejí chytré nabíjení a funkce ochrany baterie. Jejich názvy i umístění v nastavení se však liší podle modelu a verze systému.
Aplikace třetích stran, například Battery Guru, obvykle nedokážou nabíjení samy spolehlivě zastavit ani nastavit pevný limit. Slouží především ke sledování stavu baterie a upozorňování na dosažení zvolené úrovně. Pokud váš telefon nabízí vlastní 80% limit, je lepší využít přímo systémovou funkci.
80 % jako denní režim, 100 % jen když to potřebujete
Nejpraktičtější přístup není „nikdy nenabíjet na 100 %“. Lepší je nastavit si 80 % jako běžný limit a 100 % využívat jen ve dnech, kdy potřebujete maximální výdrž. Pokud trávíte den v kanceláři, používáte Wi-Fi a telefon příliš nezatěžujete, může vám 80 % bez problémů stačit. Před celodenním výletem, během kterého budete používat navigaci, fotografovat a spoléhat na mobilní data, můžete limit dočasně zvýšit na 100 % a po návratu ho zase snížit.
Google sám doporučuje 80% limit zejména uživatelům, kterým na konci běžného dne obvykle zbývá dostatek energie. Samsung i Apple nabízejí ochranu baterie jako možnost, jak upřednostnit její dlouhodobou kondici před maximální výdrží na jedno nabití. Nejde tedy o univerzální nastavení pro každého, ale o volbu podle způsobu používání telefonu.
A co když jste roky nabíjeli telefon přes noc na 100 %? Už ztracená kapacita se nevrátí, protože chemické stárnutí baterie je z velké části nevratné. Zpomalit další degradaci ale můžete i teď. Google u telefonů Pixel uvádí, že baterie má dosáhnout přibližně 80 % původní kapacity po zhruba 800 nabíjecích cyklech u starších generací a po 1 000 cyklech u modelů Pixel 8a a novějších. Skutečná životnost se samozřejmě odvíjí také od teploty, intenzity používání a dalších podmínek. Šetrnější nabíjení může pomoci tento okamžik oddálit.
Změna jednoho nastavení zabere jen několik sekund. Její přínos se sice neprojeví okamžitě, ale v dlouhodobém horizontu může znamenat baterii, která si déle udrží svou kapacitu a nebude vyžadovat tak brzkou výměnu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman