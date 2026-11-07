ČNB zvýšila základní sazbu na čtyři procenta. Banky už oznámily lepší úročení úspor

Bankovní rada rozhodla ve čtvrtek 5. listopadu. Vedle dvoutýdenní repo sazby upravila také další dvě sazby: diskontní stoupla na tři procenta a lombardní na pět procent. U všech tří činí zvýšení 0,25 procentního bodu. Nové hodnoty platí od následujícího dne. Předchozí zvýšení přišlo v červnu, kdy se základní sazba dostala na 3,75 procenta. Listopadový krok tak znamená další zpřísnění měnové politiky v letošním roce.
Raiffeisenbank zvýší bonus od prosince
Raiffeisenbank od 1. prosince zvýší maximální sazbu Bonusového spořicího účtu na 4,5 procenta ročně do 250 tisíc korun. Podmínkou je deset plateb kartou měsíčně a současně investování alespoň 500 korun za měsíc, případně nejméně 400 tisíc korun už uložených v jejích investičních produktech. Pravidelnou investici lze rozdělit mezi více podílových fondů a započítává se také dlouhodobý investiční produkt. Klientům, kteří splní pouze počet plateb kartou, banka nabídne v nejnižším pásmu 4,2 procenta.
Pro část zůstatku nad 250 tisíc do půl milionu korun zůstává u Raiffeisenbank maximální sazba 4,2 procenta při splnění platební i investiční podmínky. Při samotných deseti platbách kartou činí 3,9 procenta. Vyšší zůstatky se u tarifů Aktivní a Exkluzivní úročí třemi procenty, jejich horní hranice záleží na běžném účtu. U Aktivního účtu jde o pásmo do milionu korun, u Exkluzivního do pěti milionů. Změna od prosince tak přidává vyšší maximum prvnímu čtvrtmilionu úspor.
mBank upraví čtyři pásma od 16. listopadu
mBank zvýší sazby mSpořicího účtu Plus od 16. listopadu. Do 250 tisíc korun nabídne 4,41 procenta ročně, pro následující pásmo do půl milionu 4,11 procenta a pro část nad půl milionu do tří milionů 3,51 procenta. Peníze nad třemi miliony se mají úročit 3,41 procenta. Pásma se počítají postupně: u vkladu 400 tisíc se prvních 250 tisíc úročí nejvyšší sazbou a zbývajících 150 tisíc sazbou druhého pásma.
První tři měsíce po založení mSpořicího účtu Plus získá klient zvýhodněné sazby automaticky. Poté potřebuje měsíční příjem alespoň 15 tisíc korun na běžný účet a nejméně pět plateb kartou, platebním prstenem nebo jiným podporovaným prostředkem. Nesplnění podmínek znamená ztrátu bonusové sazby pro následující období, po jejich opětovném splnění se zvýhodnění obnoví. Nové sazby mají platit do odvolání, nejméně do 31. ledna 2027. Vedle účtu Plus mBank ponechává také samostatný mSpořicí účet s úrokem 3,01 procenta ročně bez podmínek.
Použité zdroje: cnb.cz, feedit.cz, cz.media.mbank.pl