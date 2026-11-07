Moderní televize vydrží překvapivě krátce, starší CRT fungují dodnes. Kdy je správný čas na výměnu a jak to poznat

Rozdíl není náhoda ani pouhá nostalgie. Staré televizory s obrazovkou CRT spoléhaly na několik robustních součástek a nepotřebovaly operační systém, aplikace ani připojení k internetu. Moderní LED, OLED nebo Mini-LED televizory jsou naproti tomu v podstatě počítače s obrazovkou. Obsahují hustě uspořádanou elektroniku, citlivé obrazové komponenty a chytrou platformu, která postupně zastarává.
Podle magazínu Popular Science je realistické počítat s bezproblémovým provozem moderní televize přibližně pět let. Evropská agentura pro životní prostředí uvádí průměrnou skutečnou životnost televizorů v Evropě lehce přes sedm let. To je výrazně méně než dvě desetiletí, která dokázaly zvládnout některé CRT televizory. „Překvapivě krátká životnost“ tedy neznamená, že nová televize přestane fungovat už po roce. Spíše jde o to, že její plná použitelnost může skončit dříve, než většina kupujících očekává. Správný čas na výměnu přitom neurčuje kalendář, ale konkrétní příznaky opotřebení a poruch.
Co zabíjí moderní televize rychleji než staré CRT
Jedním z nejčastějších problémů moderních televizorů je selhávání podsvícení. Tříletý test stovek televizorů, jehož výsledky průběžně zveřejňuje RTINGS, ukazuje, že poruchy LED podsvícení patří mezi časté příčiny selhání obrazovek. Týká se to zejména konstrukcí s takzvaným edge-lit podsvícením, u kterých jsou LED diody umístěny po okrajích panelu. Mohou se objevit tmavé skvrny, zhasínající části obrazu nebo nerovnoměrné podsvícení. Oprava je sice technicky možná, ale vzhledem k její ceně se často nevyplatí.
Druhým problémem je software. Když výrobce přestane aktualizovat operační systém televize, obrazovka sice dál funguje, postupně ale mohou přestat pracovat streamovací aplikace, přibývají bezpečnostní rizika a nové služby už nemusí být možné nainstalovat. Televize tedy stále zobrazuje obraz, ale přichází o část funkcí, kvůli kterým jste si ji pořídili.
Televizory CRT podobné potíže neřešily. Připojily se k anténě nebo přehrávači a fungovaly, dokud se neporouchala některá z jejich součástí. Jejich jednoduchost byla zároveň jejich největší výhodou.
Pět signálů, že je čas řešit výměnu
Ne každý problém automaticky znamená konec životnosti televize. Některé příznaky ale mohou signalizovat vážnou závadu:
- Tmavé skvrny nebo pruhy v obraze – mohou být známkou odcházejícího LED podsvícení. Postupně se mohou zvětšovat a zhoršovat kvalitu obrazu.
- Zvuk funguje, ale obraz chybí – na vině může být vadné podsvícení, napájecí obvod nebo řídicí elektronika. Cena opravy závisí na konkrétní závadě a modelu televize.
- Televize se opakovaně nezapíná – problém může způsobovat nestabilní napájecí obvod nebo základní deska. Pokud se závada vrací, je vhodné nechat přístroj zkontrolovat.
- Trvalé vypálení obrazu u OLED – statické prvky, například loga televizních kanálů nebo herní ukazatele, mohou na obrazovce zanechat trvalé stopy. U starších panelů se mohou objevit také další známky fyzického opotřebení.
- Smart platforma přestává fungovat – aplikace padají, Netflix nebo Disney+ už nejdou nainstalovat a aktualizace nepřicházejí. Obraz může být stále v pořádku, ale chytré funkce postupně ztrácejí využitelnost.
RTINGS upozorňuje, že řadu hardwarových závad zjištěných během testování nebylo snadné odstranit. Pokud se objeví například tmavé skvrny nebo úplně zmizí obraz, vyplatí se nejprve zjistit příčinu. Někdy může být oprava stále ekonomicky rozumná, jindy už dává větší smysl pořízení nového televizoru.
Kolik let podpory slibují Samsung, LG a Sony
Softwarová podpora se mezi výrobci výrazně liší a přímo ovlivňuje, jak dlouho zůstane chytrá část televize použitelná.
- Samsung u vybraných televizorů a monitorů komunikuje až sedm let aktualizací systému Tizen. Rozsah a délka podpory se mohou lišit podle modelu a roku uvedení na trh.
- LG nabízí program webOS Re, v jehož rámci poskytuje vybraným televizorům upgrady operačního systému po dobu pěti let.
- Sony nemá veřejně deklarovanou jednotnou politiku podpory pro všechny modelové řady. Délka aktualizací se liší podle konkrétního modelu, proto je vhodné ověřit ji na produktové stránce nebo v oficiální dokumentaci.
Důležitý je také evropský kontext. Od března 2021 platí v EU pravidla ekodesignu, která se vztahují i na televizory. U vybraných náhradních dílů stanovují povinnost jejich dostupnosti po určitou dobu po uvedení posledního kusu daného modelu na trh. Součástí požadavků jsou také informace pro opravy a další podmínky týkající se opravitelnosti. Neznamená to však, že každý díl musí být dostupný automaticky sedm let po ukončení výroby nebo že výrobce musí po celou tuto dobu poskytovat aktualizace operačního systému. Moderní televize tedy není automaticky na vyhození při první poruše.
Kdy v Česku koupíte televizi nejvýhodněji
Kdo výměnu plánuje dopředu, může ušetřit i několik tisíc korun, pokud zvolí vhodné období. V českém kalendáři se obvykle vyplatí sledovat dvě hlavní nákupní sezony.
Jaro (březen–květen): Výrobci představují nové modelové řady a obchodníci postupně doprodávají televizory z předchozího roku. LG letos oznámilo OLED řadu pro rok 2026 5. března, Samsung rozšířil nabídku 24. března a Sony představilo nové modely BRAVIA 27. května. Právě v tomto období se proto mohou objevit zajímavé slevy na starší modely.
Pozdní listopad: Black Friday v roce 2026 připadá na 27. listopadu a Cyber Monday na 30. listopadu. V českých obchodech se však slevové akce obvykle rozprostírají do delšího období. Heureka uvádí začátek slev už od 23. listopadu, Alza letos naplánovala kampaň od 30. října do 30. listopadu. Vyplatí se proto sledovat ceny průběžně, nejen během samotného Black Friday.
Dražší model přitom automaticky neznamená delší životnost. RTINGS ve svých testech nezjistil přímou souvislost mezi cenou televizoru a jeho spolehlivostí. Některé levnější modely fungovaly bez problémů, zatímco dražší kusy selhaly dříve. Důležitější než samotná cenovka může být konstrukce, kvalita komponentů a délka softwarové podpory. U LED televizorů hraje roli také typ podsvícení, například rozdíl mezi edge-lit a full-array řešením.
Jak prodloužit život televize, kterou máte
Několik jednoduchých návyků může pomoci zpomalit opotřebení televizoru a prodloužit dobu jeho bezproblémového používání:
- U OLED střídejte sledovaný obsah a vyhýbejte se dlouhému zobrazování statických prvků. Právě loga televizních kanálů nebo herní HUD mohou při dlouhodobém používání přispívat k vypalování obrazu.
- Čištění obrazovky provádějte správně. Televizi nejprve vypněte a odpojte od napájení. Použijte suchý hadřík z mikrovlákna a na obrazovku netlačte. Při odolnějším znečištění můžete hadřík mírně navlhčit vodou. Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na panel a vyhněte se alkoholu, acetonu i běžným čističům skel.
- Zajistěte dostatečné větrání – vysoké teploty mohou zkracovat životnost elektronických součástek. Televizor umístěný v těsné nice bez dostatečného prostoru pro proudění vzduchu se může přehřívat.
Až přijde čas televizor vyřadit, nerozebírejte ho doma. Elektronika může obsahovat nebezpečné látky a její likvidace vyžaduje odpovídající postup. Nejjednodušší možností je odevzdat přístroj ve sběrném dvoře nebo využít zpětný odběr v prodejně. Organizace ASEKOL provozuje veřejnou mapu sběrných míst po celém Česku.
Životnost moderní televize neurčuje konkrétní datum v kalendáři, ale okamžik, kdy přestane spolehlivě plnit svou funkci – ať už kvůli problémům s obrazem, hardwarovou závadou, nebo zastaralým softwarem. Kdo zná varovné signály a nečeká od nové techniky stejnou odolnost, jakou měly jednoduché televizory CRT, může se vyhnout zbytečnému zklamání i výdajům.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík