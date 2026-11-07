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Slibovali ženám lásku, porozumění i pohádkové výdělky. V hotelu, kam cizí lidé nesměli, se za zavřenými dveřmi rozvíjel nebezpečný plán

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Dennívýzva
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Celý hotel v přístavním městě na severu střední části Vietnamu obsadila skupina cizinců, kteří se nikomu neukazovali a u vchodu měli vlastní hlídky. Takové soužití s okolím brzy začalo zajímat úřady. Za zavřenými dveřmi podle policie vznikaly zprávy, které měly lidem v šesti zemích vzít úspory.
Slibovali ženám lásku, porozumění i pohádkové výdělky. V hotelu, kam cizí lidé nesměli, se za zavřenými dveřmi rozvíjel nebezpečný plán

Slibovali ženám lásku, porozumění i pohádkové výdělky. V hotelu, kam cizí lidé nesměli, se za zavřenými dveřmi rozvíjel nebezpečný plán

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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