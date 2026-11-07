Slibovali ženám lásku, porozumění i pohádkové výdělky. V hotelu, kam cizí lidé nesměli, se za zavřenými dveřmi rozvíjel nebezpečný plán

Žena po čtyřicítce dostane na sociální síti zprávu od zdvořilého, úspěšného muže. Píše si s ním týdny, svěřuje se mu a on jí jednoho dne poradí, jak si přivydělat na burze. Takové konverzace podle vietnamské policie vznikaly ve velkém v hotelu Van Hoa ve čtvrti Nghi Son v provincii Thanh Hoa, zhruba 200 kilometrů jižně od Hanoje.
Hosté, kteří k sobě nikoho nepouštěli
Podezření začalo u imigrační služby provinční policie. Podle deníku VnExpress si skupina cizinců pronajala celý hotel, žila v uzavřeném prostředí, postavila si vlastní hlídky a lidem zvenčí omezila přístup. Úřady proto začaly zjišťovat, co se uvnitř děje.
V sobotu 17. října provedla policie spolu se specializovanými útvary ministerstva veřejné bezpečnosti zátah. Zadržela 118 lidí, z toho 113 cizinců a pět Vietnamců. Mezi cizinci bylo 74 Číňanů, 28 Indů, devět Kambodžanů a po jednom občanovi Malajsie a Myanmaru. Osmnáct z nich podle policie přišlo do Vietnamu nelegálně a jednoho hledaly úřady v zahraničí.
Většina zadržených podle listu Vietnam News předtím žila v Laosu nebo v Kambodži. Síť podle vyšetřovatelů řídil devětatřicetiletý Číňan Zhao Xuefeng, kterému ve Vietnamu říkali Dong. Ve středu 21. října policie obvinila 84 lidí z podvodů přes počítačové a telekomunikační sítě a z organizování nelegálního pobytu cizinců.
Šest místností, šest různých pastí
Uvnitř hotelu to chodilo jako ve firmě. Podvodníci podle vyšetřovatelů obsadili šest místností a každá se věnovala jinému druhu podvodu a jiným zemím. Vedle lidí, kteří psali obětem, tu pracovali i ti, kdo vymýšleli scénáře, sháněli nové lidi nebo se starali o peníze, techniku, zásobování a tlumočení.
Na ženy z Tchaj-wanu starší čtyřiceti let se podle VnExpress zaměřila skupina 28 Číňanů, která je přes chatovací aplikace lákala k obchodování s měnami na platformě MGX. Japonkám podvodníci nejdřív na sociálních sítích budovali romantický vztah a teprve potom jim nabídli investice do kryptoměn. Lidem v Jižní Koreji se představovali jako zaměstnanci investiční firmy Nexuswh Investment, nechali je nainstalovat aplikaci a vložit peníze, a když chtěli oběti vybrat zisk, přestali komunikovat.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Inzerát sliboval snadný výdělek bez dlouhého hledání. Nabídka dobře placené práce ale skrývala děsivý zvrat
V Indii si podvodníci zakládali na Facebooku falešné profily bohatých a úspěšných lidí. Když si s obětí vybudovali důvěru, nabídli jí investici, nechali ji nejdřív vybrat malý zisk a pak ji tlačili k čím dál větším převodům. Další místnosti lákaly lidi na sázky přes vysílání sportovních zápasů, na falešné pracovní nabídky s poplatkem za „školení“ nebo na drobné online úkoly za provizi, za které bylo nakonec potřeba doplácet.
Přesun za hranice před zátahy u sousedů
Připomeňme, že podvodná centra v jihovýchodní Asii jsou dlouhodobým problémem. Kambodža a Myanmar proti nim v posledních letech zasahují čím dál tvrději a jejich provozovatelé se přesouvají jinam. Na to, že se skupiny stěhují za hranice a hledají nová místa, ukazuje i případ z Thanh Hoa, protože většina zadržených přišla právě z Laosu a Kambodže.
Policie skupinu podle portálu VietNamNet popsala jako profesionální zločineckou organizaci, která působí přes hranice v kybernetickém prostoru. Zabavila velké množství počítačů a telekomunikační techniky a vyšetřování dál rozšiřuje. O případu informoval i malajsijský list The Star. Kolik lidí přišlo o peníze a jak vysoké byly škody, zatím úřady neuvedly.
Když se láska změní v investiční nabídku
Podobné triky nejsou jen asijskou záležitostí. Před falešnými láskami a zaručenými investicemi opakovaně varuje i česká policie a jejich oběťmi bývají často lidé ve středním věku, kteří na internetu hledají porozumění. Scénář bývá pokaždé stejný: nová známost, která je až příliš pozorná, rychle přejde k řeči o penězích.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Stačí uvěřit jedné přátelské radě a dovolená v Thajsku vás může vyjít pořádně draho: Podvodníci způsobují zahraničním turistům nemalé problémy
Varovným signálem je, když vás člověk, kterého jste nikdy neviděli, láká k investici přes neznámou aplikaci nebo platformu. Malý zisk, který vám na začátku dovolí vybrat, je jen návnada. Peníze nikdy neposílejte lidem, které znáte jen z obrazovky, a podezřelé nabídky ověřujte u banky nebo na policii.
Vyšetřování v Thanh Hoa teprve začíná. Kolik zpráv plných něhy a slibů z hotelu stihlo odejít, zatím nikdo neví. Každá z nich ale mířila na skutečného člověka, který věřil, že na druhé straně sedí někdo, kdo to s ním myslí dobře.
Zdroje: VnExpress, Vietnam News, VietNamNet, The Star