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OpenAI údajně ruší vydání GPT-6.1 Astra kvůli problémům s bezpečností

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OpenAI podle dostupných informací ruší plánované vydání modelu GPT-6.1 Astra. Důvodem mají být bezpečnostní problémy, které se objevily během interního testování. Model údajně nedodržoval pokyny...
OpenAI údajně ruší vydání GPT-6.1 Astra kvůli problémům s bezpečností

OpenAI údajně ruší vydání GPT-6.1 Astra kvůli problémům s bezpečností

Zdroj: futurumgroup
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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OpenAI údajně ruší vydání GPT-6.1 Astra kvůli problémům s bezpečností