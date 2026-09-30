OpenAI údajně ruší vydání GPT-6.1 Astra kvůli problémům s bezpečností

OpenAI údajně ruší vydání GPT-6.1 Astra kvůli problémům s bezpečnostíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OpenAI údajně ruší vydání GPT-6.1 Astra kvůli problémům s bezpečnostíZdroj: futurumgroup
Článek byl publikován 30.09.2026 05:00
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