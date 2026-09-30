Jedna appka proměnila Samsung Galaxy v temný sci-fi telefon. Lidé na Redditu šílí a chtějí návod pro nastavení

Někdy v únoru 2026 se v subredditu r/samsunggalaxy objevil příspěvek, který zastavil scrollování desítkám tisíc lidí. Na screenshotu byl Samsung Galaxy zbavený barevného One UI a přeměněný v minimalistický stroj: hluboce černé pozadí, bílé obrysové ikony, žádné widgety navíc, žádné barvy. Vypadalo to jako telefon z temného sci-fi filmu. Komentáře se okamžitě naplnily reakcemi typu „Chytré. Sakra, tohle je pecka.“, „Vypadá to úžasně“ nebo „Já to miluju“. Lidé se dožadovali návodu, ptali se na icon pack a chtěli vědět, jak přesně tenhle vzhled zopakovat. Appka za tím vším je Smart Launcher 6, alternativní domovská obrazovka z Google Play, která na Galaxy přebírá místo výchozího One UI Home a mění nejen ikony, ale i celou logiku rozložení aplikací.
Nový telefon bez koupě nového telefonu
Celý efekt stojí na překvapivě jednoduché kombinaci: launcher, černá tapeta a monochromatický icon pack. Žádný root, žádný neoficiální zásah do systému, žádné riskantní flashování. Smart Launcher 6 je veřejně dostupný v Google Play s více než 50 miliony stažení a českou lokalizací stránky. Jde o zavedený nástroj, ne o okrajovou experimentální aplikaci.
To, co z výsledku dělá „temný sci-fi telefon“, je radikální minimalismus. Tam, kde One UI nabízí barevné ikony, zaoblené widgety a další vizuální prvky, Smart Launcher umožní vytvořit čistou černou plochu s bílými obrysy ikon, tedy estetiku, kterou zahraniční média popsala jako neo-noir. Telefon najednou vypadá studeně, přísně a futuristicky. A hlavně: úplně jinak než v základním nastavení, které Samsung nabízí z výroby.
Co přesně lidé na Redditu chtěli vědět
Reakce v původním vlákně byly jednoznačně nadšené. Uživatelé se navzájem přesvědčovali, aby Smart Launcher zkusili znovu, protože část komunity ho dříve opustila kvůli placeným funkcím nebo pocitu, že třetí launcher nepůsobí konzistentně se zbytkem systému. Jeden z komentářů zněl: „Díky za příspěvek. Mám co upravovat.“ Jiní se vraceli s dotazy na konkrétní icon pack a návod.
Háček je v tom, že původní příspěvek dnes už veřejně neexistuje, Reddit ho odstranil svými filtry. Přesný icon pack ani kompletní rozpis nastavení tak z primárního zdroje nelze ověřit. Jeden z komentujících ale naznačil, že žádný složitý návod není potřeba: kategorizovaný app drawer je ve Smart Launcheru součástí jeho základního fungování a hlavní vizuální změna spočívala v nasazení minimalistického monochromatického icon packu a černé tapety.
Krok za krokem: jak se k tomu dostat
I bez přesného receptu z Redditu se běžný uživatel může výsledku přiblížit poměrně snadno:
- Stáhnout Smart Launcher 6 z Google Play (zdarma, s volitelnými nákupy v aplikaci).
- Nastavit ho jako výchozí na Samsungu přes Nastavení → Aplikace → Zvolit výchozí aplikace → Domovská aplikace.
- Nechat zapnuté automatické kategorie v app draweru, právě tento systém třídění dává Smart Launcheru jeho charakteristický vzhled.
- Přidat černou tapetu a nainstalovat monochromatický icon pack z Play Storu.
- Volitelně zapnout gesta a skrýt systémové lišty pro čistší dojem.
Základní funkce včetně kategorizace a jádra přizpůsobení jsou dostupné zdarma. Prémiová verze stojí orientačně kolem 120 Kč měsíčně, 240 Kč ročně nebo přibližně 730 Kč jednorázově; ceny se ale liší podle regionu a aktuálních nabídek přímo v aplikaci.
A pokud se výsledek nelíbí? Návrat je triviální. One UI Home z Galaxy telefonu nezmizí, zůstává předinstalované. Stačí stejnou cestou přes nastavení přepnout výchozí domovskou aplikaci zpět.
Smart Launcher vs. Nova, Niagara a Nothing
Smart Launcher není jediný alternativní launcher na trhu, ale v kontextu vizuální proměny se od konkurence zaměřuje na trochu jiný typ použití. Nova Launcher je tradičně volba pro ty, kdo chtějí maximální ruční kontrolu nad každým pixelem: zálohy, obnovy a detailní nastavení. Niagara Launcher jde opačným směrem: čistý seznam aplikací, disciplína a redukce vizuálního šumu. Smart Launcher sedí mezi nimi jako nástroj pro rychlou stylovou přestavbu, s automatickým tříděním, responzivními widgety, ovládáním jednou rukou a silným důrazem na icon packy a barvy.
Vizuálně může výsledek připomínat telefony Nothing s jejich tmavými plochami a monochromatickými ikonami. Jenže Nothing OS staví svou identitu na vlastním Glyph Interface a hardwarově-softwarovém ekosystému. Smart Launcher na Samsungu napodobí atmosféru domovské obrazovky, ne celou filozofii značky. Je to rozdíl mezi kostýmem a uniformou.
Proč to funguje právě teď
Smart Launcher v letech 2025 a 2026 výrazně přidal: dock, vylepšené vyhledávání, více gest, import nastavení z Nova Launcheru, efekt Liquid Glass a dokonce podporu různých jazyků pro jednotlivé aplikace. Vývojáři viditelně tlačí směrem k vizuálním experimentům a komunitnímu sdílení sestav; existuje i dedikovaný subreddit r/smartlauncher, kde uživatelé své konfigurace vystavují.
Aplikace podle oficiální dokumentace funguje na většině běžných Samsung Galaxy zařízení s Androidem a Google Play. Stoprocentní kompatibilitu s každým modelem a verzí One UI ale nelze z veřejných zdrojů potvrdit. Co potvrdit lze: Smart Launcher používá volitelně Accessibility API pouze pro některá gesta, deklaruje, že přes něj neshromažďuje data, a podle údajů v Google Play u něj není uvedeno sdílení dat s třetími stranami.
Jeden launcher, jedna černá tapeta, jeden icon pack. Tři kroky, které z Galaxy udělají telefon, na který se lidé v metru otočí. A přesně proto ten redditový post, i po svém smazání, pořád rezonuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman