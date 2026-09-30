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Jedna appka proměnila Samsung Galaxy v temný sci-fi telefon. Lidé na Redditu šílí a chtějí návod pro nastavení

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Smart Launcher 6 dokázal z běžného Samsungu Galaxy udělat telefon, který vypadá jako rekvizita z Blade Runnera. Komunita na Redditu šílí.
Android telefon Samsung Galaxy, obrazovka

Android telefon Samsung Galaxy, obrazovka

Zdroj: SmarrLauncher
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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