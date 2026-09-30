Před 30 lety odstartoval Paegas: Mobil ležel doma jako klenot a Češi se učili volat prozváněním

Přesně před třiceti lety, 30. září 1996, odstartoval v Česku komerční provoz sítě Paegas. Příchod druhého operátora sliboval konec monopolu a revoluci v kapsách běžných lidí, cesta k prvnímu mobilnímu telefonu však na podzim 1996 připomínala spíše prověrku trpělivosti a rodinného rozpočtu. Prozkoumali jsme dobové ceníky, smluvní podmínky i realitu pořadníků na prodejnách, které ukázaly, že pořídit si digitální telefon znamenalo vydat většinu měsíčního platu a pak doma úzkostlivě hlídat každou provolanou minutu. Třicáté výročí startu: Proč byla fronta na podzim 1996 jiná než dříve
V těchto dnech zaujala technologickou i laickou veřejnost připomínka začátků sítě Paegas, na kterou upozornila titulní strana serveru iDNES.cz. Ačkoliv redakce oprášila svou starší
dobovou retrospektivu na iDNES.cz sepsanou původně k dvacátému výročí v roce 2016, dnešní den představuje mnohem kulatější milník: přesně 30 let od chvíle, kdy společnost RadioMobil spustila komerční provoz své sítě GSM.
Do konce září 1996 byl mobilní telefon v Česku vnímán jako výsada nejbohatších podnikatelů a manažerů. Monopolní EuroTel sice provozoval analogovou síť NMT už od roku 1991 a v červenci 1996 spustil digitální síť GSM, jeho cenová politika však běžnou populaci spolehlivě odrazovala. Základní tarif Kontakt stál 729 Kč měsíčně a neobsahoval jedinou volnou minutu, zatímco pořízení kufříkového nebo těžkého ručního telefonu vyšlo na desítky tisíc korun.
Paegas vstoupil na trh s agresivní strategií, která v tehdejším telekomunikačním rybníku způsobila šok. Představil tarif Paegas Ekonom s měsíčním paušálem 415 Kč včetně tehdejší pětiprocentní daně z přidané hodnoty, do kterého navíc jako první zahrnul padesát volných minut. Současně nabídl první dotované mobilní telefony se smlouvou na dva roky za ceny začínající na tisíci korunách. Pro statisíce lidí, kteří dosud marně čekali na zavedení pevné linky, se mobil najednou jevil jako dosažitelný sen.
Pořadník na prodejně, občanka a čekání: SIM karta nebyla na počkání
Pro běžného člověka odchovaného realitou front na nedostatkové zboží byl podzim 1996 návratem známých reflexů, tentokrát však v kulisách rodícího se kapitalismu. Zákazník nemohl vejít do supermarketu a hodit telefon do košíku. V celé zemi existovalo jen několik specializovaných značkových prodejen (například pověstná centrála v pražské Domažlické ulici) a hrstka smluvních partnerů.
První mobilní telefony v roce 1996 často využívaly SIM kartu v plném formátu platební karty, která se zasouvala do těla přístroje celá.
Před obchody se tvořily mnohahodinové zástupy. Kdo se dostal na řadu, neodcházel s telefonem v tašce, ale se zápisem na čekací listinu. Zájemce musel předložit občanský průkaz, podepsat závazek na 24 měsíců a projít prověřením platební spolehlivosti. Místo přístroje si odnášel pořadový lístek s příslibem, že přístroj a aktivovaná karta dorazí za deset až čtrnáct dní, nezřídka i později.
Technickou kuriozitou tehdejší doby byla samotná SIM karta. Většina prvních nabízených telefonů, jako byla robustní Motorola TX770 či Dancall HP 2711, totiž nedisponovala malým slotem pro vylamovací čip velikosti mini-SIM, jak jej známe z pozdějších let. Do šachty na zadní straně přístroje se zasouvala celá plastová karta o rozměrech běžné platební karty (standard 1FF). Pokud uživatel kartu omylem vylomil, musel si v prodejně vyžádat drahou výměnu nebo adaptér.
Signál končil za městem: Kde všude byl na podzim 1996 mobil k nepotřebě
Velkým vystřízlivěním pro první majitele mobilů bylo geografické pokrytí. RadioMobil budoval svou infrastrukturu na kmitočtu 900 MHz od základů. Při komerčním startu 30. září 1996 pokrýval signál pouze území Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a pás podél dálnice D1.
V licenčních podmínkách udělených Českým telekomunikačním úřadem sice stál závazek pokrýt 80 % populace České republiky a 83 % mezinárodních silničních tahů, termín pro splnění této mety byl však stanoven až na červen 1997, jak vyplývá z údajů v
historických zprávách operátora.
V praxi to znamenalo, že jakmile rodina opustila hranice krajského města, displej telefonu ohlásil ztrátu sítě. Pro obyvatele menších měst a vesnic tak mobilní telefon v prvních měsících fungoval spíše jako příslib do budoucna. Kdo potřeboval nutně zavolat z chaty nebo z okresního města, musel i na podzim 1996 spoléhat na síť veřejných
telefonních budek, které v té době zažívaly svůj absolutní početní vrchol a fungovaly na mincovní i nově zaváděné kartové automaty.
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Českého statistického úřadu dosahovala průměrná hrubá měsíční mzda v roce 1996 hodnoty 9 676 Kč. V čistém vyjádření měl běžný zaměstnanec k dispozici přibližně 7 500 Kč měsíčně.
Jak tedy vypadala kalkulace pro rodinu, která se rozhodla pořídit si na podzim 1996 svůj vůbec první mobil? Dotovaný přístroj se smlouvou na dva roky stál při podpisu úvazku přibližně 1 000 až 1 500 Kč (modely jako Dancall HP 2711 či Motorola TX770). Kdo smlouvu nechtěl nebo toužil po manažerském modelu typu Nokia 2110, platil 15 000 až 20 000 Kč. Špičková novinka roku 1996, legendární vyklápěcí Motorola StarTAC, stála dokonce přes 30 000 Kč, tedy více než tři průměrné měsíční platy.
K ceně přístroje se připočítal aktivační poplatek, který standardně činil kolem 3 000 až 3 500 Kč. Operátor navíc u nových smluv často vyžadoval vratnou kauci na volání ve výši 1 000 až 2 000 Kč, zejména pokud zákazník požadoval mezinárodní hovory. Spolu s prvním měsíčním paušálem 415 Kč za tarif Paegas Ekonom zaplatila domácnost při podpisu smlouvy za nejlevnější dotovaný přístroj přibližně 5 500 až 6 500 Kč v hotovosti. To představovalo bezmála 60 % průměrného hrubého měsíčního platu jedné osoby a více než tři čtvrtiny její čisté mzdy. Mobilní telefon tak v rodinném rozpočtu znamenal jednorázový zásah srovnatelný s nákupem nové automatické pračky nebo barevného televizoru.
Vyklápěcí Motorola StarTAC uvedená na trh v roce 1996 stála přes třicet tisíc korun a stala se symbolem tehdejšího luxusu.
Navíc provoz nebyl zadarmo. Po vyčerpání padesáti volných minut stála každá další minuta ve špičce 6 až 9 Kč podle typu volaného čísla, mimo špičku kolem 3,50 Kč. Tarifikace probíhala po celých šedesáti sekundách: hovor trvající šedesát jedna vteřin byl nemilosrdně naúčtován jako dvě celé minuty. Desetiminutový rozhovor tak rodinnou peněženku vyšel na stejné peníze jako oběd v běžné restauraci.
Posvátný klenot v obýváku a vynález českého „prozvánění“
Skutečné náklady určovaly i způsob, jakým se přístroj v domácnosti používal. Mobilní telefon na podzim 1996 nepatřil jednomu člověku, ale celé rodině. Většinu času ležel doma na polici nebo u televizoru a děti na něj měly přísný zákaz sahat.
Když si otec rodiny bral telefon na služební cestu, nosil jej v masivním koženém pouzdře připnutém na opasku kalhot. Nošení telefonu viditelně na těle se stalo novým symbolem postavení, ačkoliv hmotnost tehdejších přístrojů kolem 250 gramů spolehlivě vytahovala kalhoty.
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Z vysokých minutových sazeb a minutové tarifikace se bleskově zrodil specifický český komunikační návyk: prozvánění. Rodina se předem domluvila na přesném kódu. Jedno prozvonění znamenalo „odjel jsem“, dvě zazvonění „dorazil jsem na místo“ a tři zvonění byla výzva „zavolej mi z pevné linky nebo z budky, mám signál“. Hovor se musel položit dříve, než na druhé straně naskočila hlasová schránka, která by okamžitě naúčtovala celou minutu.
Skutečná demokratizace mobilního volání přišla až o rok později. V roce 1997 spustil Paegas předplacenou sadu Twist s dobíjecími kupony a EuroTel kontroval sadou Go. Teprve tím padla nutnost skládat kauce, prokazovat příjem a uvazovat se na dva roky, což otevřelo cestu k mobilu i studentům a důchodcům.
Při pohledu z dnešní perspektivy, kdy má v kapse chytrý telefon s neomezeným voláním a gigabajty dat téměř každý školák, působí podzim 1996 jako dávná prehistorie. Fronty před prodejnami, čekání na přidělení čísla v pořadníku a úzkostlivé stopování padesáti volných minut však byly reálnou cenou za vstup do digitálního věku. Šlo o přelomový okamžik, který během několika málo let definitivně proměnil českou společnost z národa čekatelů na pevnou linku v jednu z nejrychleji mobilizovaných zemí v Evropě.