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Před 30 lety odstartoval Paegas: Mobil ležel doma jako klenot a Češi se učili volat prozváněním

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Přesně před třiceti lety, 30. září 1996, odstartoval v Česku komerční provoz sítě Paegas. Příchod druhého operátora sliboval konec monopolu a revoluci v kapsách běžných lidí, cesta k prvnímu mobilnímu telefonu však na podzim 1996 připomínala spíše prověrku trpělivosti a rodinného rozpočtu. Prozkoumali jsme dobové ceníky, smluvní podmínky i realitu pořadníků na prodejnách.
Mobilní telefon Nokia 2110 s monochromatickým displejem a anténou

Mobilní telefon Nokia 2110 s monochromatickým displejem a anténou

Zdroj: Soulgangsters / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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