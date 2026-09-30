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Zranitelnosti v cloudových správcích hesel: 60 milionů lidí svěřilo hesla třem správcům, vědci našli 25 způsobů, jak je ukrást

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Čtyři výzkumníci odhalili 25 konkrétních útoků na šifrované trezory Bitwardenu, LastPassu a Dashlane, které používá dohromady přes 60 milionů lidí.
Server, připojení, kabely

Server, připojení, kabely

Zdroj: Rawpixel
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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