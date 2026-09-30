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V Tišnově funguje nový babybox. Po celém Česku jich je už 94

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V Tišnově na Brněnsku od dneška funguje babybox. Nová schránka je v Česku už 94. a má pomoci odloženým dětem zajistit rychlou zdravotní péči a bezpečí. Za více než 21 let fungování babyboxů do nich lidé odložili 283 dětí.
V Tišnově funguje nový babybox. Po celém Česku jich je už 94

V Tišnově funguje nový babybox. Po celém Česku jich je už 94

Zdroj: město Tišnov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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