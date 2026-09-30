Nový Xbox se zřejmě úplně vzdal toho posledního, co z něj dělalo konzoli. Už to nikdy nebude jako dříve

Každá generace Xboxu měla svůj „special sauce“, zakázkově navržený hardware, který odlišoval konzoli od běžného počítače. Vlastní GPU architektura, hardwarová dekomprese, unikátní paměťový řadič. Právě tohle z Xboxu dělalo konzoli v tradičním slova smyslu: uzavřený, pevně definovaný hardware, na který vývojáři cílili jako na jednu jedinou konfiguraci. Jenže u chystaného Project Helix, příští generace Xboxu, se podle leakera KeplerL2 z fóra NeoGAF Microsoft tohoto přístupu vzdal. „Na GPU straně tentokrát Microsoft neprovedl žádné úpravy,“ napsal v dubnu 2026. Pokud to platí, Helix by se na grafické straně prakticky nelišil od standardního PC hardwaru. A to by změnilo pravidla hry. Slovo „zřejmě“ v titulku není náhodné: Microsoft sám zatím oficiálně mluví o custom AMD SoC, tedy zakázkovém čipu. Leak a oficiální linie si tak částečně protiřečí. Co ale z oficiálních vyjádření vyplývá poměrně jasně, je směr, kterým se Xbox už měsíce ubírá.
Co přesně mělo z Xboxu dělat konzoli
Současný Xbox Series X stojí na kombinaci, kterou si na PC nekoupíte v totožné podobě: custom Zen 2 CPU, custom RDNA 2 GPU, vlastní úložný subsystém s NVMe SSD a hardwarové bloky pro dekompresi dat. Všechno je navržené společně a optimalizované pro jeden hlavní účel, tedy hraní her. Vývojáři vědí přesně, na jaký hardware cílí, a mohou z něj díky tomu vytěžit maximum.
Tohle byl vždycky hlavní argument pro existenci konzolí obecně. Ne výkon sám o sobě, ale předvídatelnost a možnost hluboké optimalizace. A právě tady KeplerL2 tvrdí, že Helix láme tradici. Podle něj Microsoft tentokrát GPU stranu nijak neupravoval a funkce jako FSR nebo AI akcelerace řeší softwarově, případně prostřednictvím širší ekosystémové vrstvy. Jinými slovy: grafický základ Helixu by měl být blíže běžnému PC hardwaru od AMD než u předchozích generací Xboxu.
Leak versus oficiální linie
Důležité je říct nahlas, co víme jistě a co ne. Oficiální oznámení na Xbox Wire z 11. března 2026 popisuje Helix jako konzoli nové generace poháněnou custom AMD SoC. Dubnový developerský update Microsoftu totéž potvrzuje. Nikde v oficiálních materiálech nenajdete tvrzení, že by šlo o zcela standardní hardware.
KeplerL2 je sledovaný insider, ale jeho tvrzení stojí na veřejných příspěvcích na NeoGAF bez přiložených dokumentů, screenshotů nebo technických podkladů. Může mít pravdu. Může také popisovat jen část příběhu: třeba GPU blok skutečně nemá úpravy od Microsoftu, ale zbytek SoC, tedy CPU, I/O řadič nebo paměťový subsystém, ano. Bezpečný závěr dnes zní: leak mluví o konci vlastního GPU „special sauce“, ne nutně o konci jakéhokoli zakázkového hardwaru.
Proč to „nikdy nebude jako dříve“
I kdyby se ukázalo, že leak přehání, směr Microsoftu je z jeho veřejných vyjádření poměrně zřejmý a ten sám o sobě mění představu o tom, co Xbox je.
- Helix má hrát xboxové konzolové i PC hry. Microsoft ho oficiálně popisuje jako zařízení nové generace, které má spojovat konzolové a PC hraní.
- Xbox mode běží na Windows 11 PC. Od dubna 2026 si můžete na běžném počítači spustit konzolové rozhraní Xboxu, které agreguje knihovnu z více PC obchodů.
- Zpětná kompatibilita přišla na PC. V červenci 2026 Microsoft oznámil, že původní xboxové hry poběží i na počítačích a handheldech.
- Xbox Play Anywhere přesáhl 1 500 titulů. Koupíte hru jednou a hrajete ji na konzoli i PC.
Microsoft v červnu 2025 uzavřel s AMD víceleté partnerství na spolunavrhování herního křemíku napříč konzolí, handheldem, PC, cloudem i příslušenstvím. Sám tehdy napsal, že Xbox nemá být „svázaný s jedním obchodem ani připoutaný k jednomu zařízení“. To není jen vágní vize, ale směr, který Microsoft veřejně popsal.
Zajímavá je i historická nuance. Původní Xbox z roku 2001 byl podle archivního dokumentu k návrhu hardwaru popsán jako „variace PC architektury bez starých rozhraní“ postavená na špičkové PC technologii své doby. Helix se v jistém smyslu vrací ke kořenům, jenže tentokrát nejde jen o hardware, ale o celý ekosystém.
Co to znamená pro peněženku
Levnější konzole to pravděpodobně nebude. Microsoft 25. června 2026 oznámil globální zdražení konzolí od 1. srpna; u 1TB modelů šlo přibližně o 3 600 Kč. Důvodem byly mimo jiné vyšší náklady na paměti a úložiště. Současný Xbox Series X se v českém Microsoft Storu prodává za 15 499 Kč. I kdyby standardnější GPU strana snížila část vývojových nákladů, ceny komponent mohou výslednou cenu konzole tlačit opačným směrem.
K samotnému Helixu: oficiálně je dnes potvrzen jen alpha hardware pro vývojáře v průběhu roku 2027. Spotřebitelské datum Microsoft neoznámil. KeplerL2 samostatně tvrdí, že to bude na podzim 2027, ale to je stále jen neoficiální informace. Českou dostupnost ani cenu zatím nikdo nepotvrdil.
Sony jde jinou cestou, a Valve taky
PlayStation 5 stojí na jednočipovém custom procesoru a vlastním úložném subsystému. Sony dlouhodobě zdůrazňuje hlubokou integraci I/O jako jednu z vlastností své konzolové architektury. Pokud leak o Helixu platí, rozdíl v přístupu obou firem by mohl být výraznější než u předchozích generací.
A pak je tu Valve. Steam Machine, která podle sekundárních reportů serveru Ars Technica používá custom AMD Zen 4 CPU a RDNA 3 GPU, staví jednu krabici do obýváku se SteamOS. Valve tedy upravuje hardware pro konkrétní zařízení. Microsoft naopak buduje ekosystém, ve kterém je hardware jen jedním z uzlů, a standardnější čip do takové logiky zapadá přirozeněji.
Psychologická hranice už padla dávno před jakýmkoli leakem. Xbox se dnes oficiálně prezentuje jako jedna platforma napříč obrazovkami, ne jen jako samostatná krabice pod televizí. Helix je další krok tímto směrem, možná významný, ale jeho konkrétní hardware zatím zůstává z velké části neznámý.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík