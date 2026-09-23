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OpenAI představuje GPT-6 Sol a Luna. Nové modely mají stát polovinu a dělat méně chyb

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OpenAI a Anthropic uvedli prakticky ve stejnou dobu várku nových modelů, čímž dokazují, kdo jsou v oblasti AI hlavními hráči na trhu. OpenAI tak úplně...
OpenAI představuje GPT-6 Sol a Luna. Nové modely mají stát polovinu a dělat méně chyb

OpenAI představuje GPT-6 Sol a Luna. Nové modely mají stát polovinu a dělat méně chyb

Zdroj: OpenAI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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