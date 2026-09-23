OpenAI představuje GPT-6 Sol a Luna. Nové modely mají stát polovinu a dělat méně chybPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OpenAI představuje GPT-6 Sol a Luna. Nové modely mají stát polovinu a dělat méně chyb
V lednu tohoto roku jsme se dočkali top modelu Motorola Signature, který překvapil i samotným názvem. První...
Samsung Display představil novou generaci OLED panelů M16, která posouvá jas mobilních displejů na dosud...
Tento týden se pochlubilo Vivo se svou novou sérií, přičemž některé modely dorazí později i do Evropy. Nyní...
Nedávno se T-Mobile mohl začít chlubit nejlepší mobilní sítí a nyní zde máme další analýzu zaměřující se na...
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