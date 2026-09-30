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Lidé mají dost umělé inteligence v Googlu a hromadně přecházejí ke konkurenci, která nabízí vyhledávání bez AI

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Šest dní po konferenci Google I/O 2026 vyskočily instalace vyhledávače DuckDuckGo v USA o třetinu. Nejvíc na iPhonech.
Prohlížeč DuckDuckGo, telefon

Prohlížeč DuckDuckGo, telefon

Zdroj: DuckDuckGo / Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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