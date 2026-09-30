Lidé mají dost umělé inteligence v Googlu a hromadně přecházejí ke konkurenci, která nabízí vyhledávání bez AI

Google 19. května 2026 představil to, co sám nazval „největší proměnou vyhledávání za posledních 25 let“. Inteligentní vyhledávací pole, které přijímá text, obrázky, videa i soubory. Přechod z AI přehledů rovnou do konverzačního AI Mode poháněného modelem Gemini 3.5 Flash. Agenty, kteří na pozadí hledají 24 hodin denně. A miniaplikace přímo ve výsledcích. Část uživatelů na to zareagovala odchodem ke konkurenci. Mezi 20. a 25. květnem zaznamenal DuckDuckGo v USA průměrný denní nárůst instalací o 18,1 procenta oproti předchozímu týdnu, s jednodenní špičkou 30,5 procenta. Na iPhonech byl skok ještě výraznější: průměrně o 33 procent, s maximem 69,9 procenta. Konkurence, ke které lidé přecházejí, přitom není úplně „bez AI“. DuckDuckGo umělou inteligenci nabízí, ale jako volitelnou vrstvu. A pro ty, kdo ji nechtějí vůbec, spustil adresu noai.duckduckgo.com, kde jsou AI funkce kompletně vypnuté.
Co přesně lidem na Googlu vadí
Jádro frustrace je jednoduché: Google vám odpoví dřív, než se dostanete k odkazům. AI Overviews, automaticky generované souhrny nad klasickými výsledky, jsou podle oficiální nápovědy Googlu součástí vyhledávání podobně jako další prvky výsledkové stránky. Nejdou vypnout jednoduchým přepínačem. Jednou z možností je po každém dotazu ručně přepnout na filtr „Web“, který zobrazí především klasické textové odkazy.
Po květnové konferenci I/O se k tomu přidaly další vrstvy. Nový vyhledávací box funguje konverzačně, rozšiřuje dotaz, nabízí navazující otázky a vtahuje uživatele hlouběji do AI režimu. Zakladatel DuckDuckGo Gabriel Weinberg to shrnul slovy „nucené krmení umělou inteligencí bez možnosti odmítnout“. Google mezitím uvádí, že AI Mode už překročil miliardu měsíčních uživatelů a AI Overviews používá 2,5 miliardy lidí měsíčně. Většině uživatelů to zjevně nevadí. Menšina, která odchází, je ale dostatečně aktivní na to, aby se její chování projevilo v číslech.
Kam odcházejí a co tam najdou
DuckDuckGo není firma, která by AI odmítala. Nabízí chatbota Duck.ai s modely Claude 4.5 Haiku nebo GPT-5.4 mini a má funkci Search Assist, která k výsledkům přidává AI odpovědi. Klíčový rozdíl je v tom, že tyto funkce lze vypnout.
Standardní verze DuckDuckGo dovoluje Search Assist nastavit na „nikdy“ nebo „na vyžádání“. Verze noai.duckduckgo.com jde dál a automaticky blokuje Search Assist, vstupy do Duck.ai i AI generované obrázky. Zůstávají klasické odkazy, obrázky, videa, zprávy a okamžité odpovědi z ne-AI zdrojů. Tradiční výsledky DuckDuckGo přebírá převážně z Bingu a doplňuje je vlastním crawlerem.
Provoz AI-free stránky rostl o 22,7 procenta týden co týden, s denní špičkou 27,7 procenta 24. května. O čtyři dny později firma hlásila trojnásobný provoz oproti běžnému stavu a průměr zhruba 84 procent nad základní linií. Nešlo tedy jen o jednodenní výkyv, růst pokračoval i přes víkend Memorial Day, kdy DuckDuckGo obvykle spíše ztrácí.
Převrat to není, ale signál ano
Než se z čísel vyvodí příliš mnoho: Google má v USA podle StatCounteru podíl 86,1 procenta. DuckDuckGo 1,7 procenta. I sedmdesátiprocentní nárůst instalací na iPhonech je stále sedmdesátiprocentní nárůst z malého základu. Google zůstává dominantní a sám tvrdí, že AI funkce počet vyhledávacích dotazů zvyšují, nikoli snižují.
Přesto jde o zajímavý behaviorální signál. Lidé nejen kritizují změny na sociálních sítích, ale část z nich si aktivně stahuje alternativu a mění výchozí vyhledávač. Google na tlak reaguje, ale zatím hlavně směrem k vydavatelům webů: od 3. června 2026 testuje v Search Console přepínač, kterým si weby mohou říct, že nechtějí být zahrnuty do AI funkcí. Pro běžného uživatele ale plnohodnotný „vypínač AI“ stále neexistuje.
Jak je na tom Česko a jak přepnout
Veřejně doložený nárůst zájmu o DuckDuckGo je primárně americký fenomén. Podle dostupných dat byl růst v USA „několikanásobně větší“ než v zahraničí. V České republice měl DuckDuckGo v červnu 2026 podíl 0,42 procenta, Google 81,29 procenta a Seznam 13,35 procenta. Masový odliv od Googlu se tu zatím nekoná.
DuckDuckGo nicméně český region podporuje, v nastavení existuje lokalizace „cz-cs“ pro Českou republiku, takže výsledky pro české dotazy fungují. Plnohodnotná česká lokalizace na úrovni Googlu nebo Seznamu to ale není.
Pro ty, kdo chtějí přepnout:
- Chrome (desktop i mobil): Nastavení → Vyhledávač → DuckDuckGo
- Safari na iPhonu/iPadu: Nastavení → Safari → Vyhledávač → DuckDuckGo
- AI-free režim: Jako domovskou stránku nastavit noai.duckduckgo.com, případně nainstalovat rozšíření DuckDuckGo pro Chrome nebo Firefox s vypnutými AI prvky
Volitelnost jako konkurenční výhoda
Weinberg staví strategii DuckDuckGo na jednoduché premise: AI má být volba, ne výchozí stav. Soukromí funguje podobně. DuckDuckGo podle svého popisu neukládá historii hledání navázanou na konkrétního uživatele, nepoužívá sledovací cookies a IP adresu po určení přibližné polohy zahazuje. Chaty v Duck.ai jsou anonymizované a historie se ukládá jen lokálně v zařízení.
Je to lepší vyhledávač než Google? Pro běžné webové dotazy může být rozdíl překvapivě malý. U lokálních výsledků, map, nákupů a celého ekosystému služeb Googlu ale stejná úroveň funkcí doložená není. Spíš než o „lepší“ jde o „jiné“ a pro rostoucí skupinu uživatelů právě o to, co chtějí.
Tisíce lidí si během několika dní stáhly službu, která jim slibuje vyhledávání bez AI přehledů, bez konverzačních agentů a bez automatických souhrnů. Jestli u ní zůstanou, zatím nikdo neví. Ale už to, že si ji vůbec začali hledat, je zpráva sama o sobě.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík