Ewa Farna vyděsila štáb SuperStar i kata Haberu. Přijela záchranka a lékař rozhodl

Ewa Farna zkolabovala v SuperStar. Ewa Farna zasadne za stůl porotce již poněkolikáté. Leoš Mareš, Palo Habera, Ewa Farna. Co říkáte na složení poroty? Pavol Habera, Jakub Prachař, Ewa Farna, Calin. Ewa Farna slaví 33. narozeniny. Zpěvačka Ewa Farna. Farna slaví 20 let na hudební scéně. Několikanásobná slavice Ewa Farna. Ewa Farna se stala absolutní Slavicí. Ewa Farna. Ewa Farna.
Pátá epizoda SuperStar přinesla nečekaně dramatické chvíle. Ewa Farna (33) se během natáčení náhle přestala cítit dobře a porotcovský stůl musela opustit. Zpěvačka přiznala, že málem omdlela, a následné záběry zachytily příjezd záchranky. Na doporučení lékaře už se do natáčení nevrátila.
Drama v SuperStar
Natáčení castingových dílů SuperStar se tentokrát neobešlo bez komplikací. Ewa Farna během páté epizody začala pociťovat silnou nevolnost.
"Pepe, já potřebuji vodu a na vzduch, promiň. Potřebuji na vzduch, je mi zle. Jsem teď málem omdlela. Nevím vůbec, co mi je, ale chci se napít vody a jít na vzduch. Já vám to ale nechci kazit," řekla zpěvačka, když svůj stav hlásila režisérovi SuperStar Pepemu Majeskému. K incidentu došlo přibližně ve 43. minutě epizody. Farna následně odešla z porotcovského místa a do konce dílu už se před kamerami neobjevila. Záchranka a doporučení od lékaře
Situace přitom působila vážněji než běžná krátká nevolnost. Záběry ukázaly dění v zákulisí i před budovou a také příjezd záchranky. Diváci se následně dozvěděli, že zpěvačka musí natáčení ukončit.
"Musí si na doporučení lékaře odpočinout," zaznělo v pořadu. Jakub Prachař, Calin a Pavol Habera proto pokračovali pouze ve třech. Produkce zároveň musela upravit pravidla hlasování.
"Museli jsme sice za pochodu improvizovat a přizpůsobit tomu způsob rozhodování – v tříčlenné porotě znamenaly dva hlasy ‚ano‘ postup do Golden Room a dva hlasy ‚ne‘ konec v soutěži. Jsem rád, že jsme mohli pokračovat v natáčení a zároveň jí dopřát čas, který v tu chvíli potřebovala," řekl režisér pořadu Pepe Majeský. Farnou doběhlo vyčerpání
Podle zpěvačky za zdravotními problémy stálo především extrémní pracovní vypětí. Castingy se totiž natáčely jen několik dní po jejích třech obřích koncertech na stadionu v pražském Edenu.
"Asi jsem si myslela, že jsem nezlomná, že všechno zvládnu. Bohužel, nebo možná bohudík, každý má své limity a mě během natáčení doběhlo vyčerpání. Perpetuum mobile zápřahu v praxi," popsala Farna štábu televize Nova. Z nepříjemné zkušenosti si podle svých slov odnesla především ponaučení. "Jsem ráda za tuhle lekci, jsem ráda, že to kluci zvládli beze mě, a ještě zpětně jim za to děkuji," dodala. Produkce dala zdraví na první místo
Režisér a kreativní producent SuperStar Pepe Majeský následně připomněl, že natáčení castingů trvá dlouhé hodiny a představuje velkou zátěž pro celý tým.
"Proto pro nás bylo v první řadě důležité, aby měla Ewa prostor si odpočinout a dát se do pořádku," uvedl Majeský. A Farna měla za sebou mimořádně náročné týdny. Jako první česká zpěvačka vystoupila na stadionu v pražském Edenu a nakonec ho vyprodala hned třikrát. Koncerty odehrála 13., 14. a 16. června. První termín byl vyprodaný přibližně rok dopředu, a proto postupně přidala další dva. Jen několik dní poté už usedla za porotcovský stůl SuperStar. Právě nahromaděné vyčerpání ji nakonec během natáčení zastavilo. Zdroj: Aplausin.cz/TV Nova