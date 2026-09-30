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AI babička Alenka od O2 nově pomáhá na WhatsAppu odhalovat podvody

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Boj s „kyberšmejdy“ bude asi nekonečný, ale i tak mnozí nevzdávají boj a vymýšlejí nové technologie, které si s nimi mají poradit. O2 na to...
AI babička Alenka od O2 nově pomáhá na WhatsAppu odhalovat podvody

AI babička Alenka od O2 nově pomáhá na WhatsAppu odhalovat podvody

Zdroj: O2
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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