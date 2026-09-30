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Range Rover Sport Electric: 550 koní, baterie o kapacitě 118,5 kWh a dojezd přes 600 km

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Range Rover Sport se poprvé představuje s čistě elektrickým pohonem. Nová verze přitom není pouze elektrickou alternativou k modelům se spalovacím motorem a plug-in hybridům. Má upravenou konstrukci…
Range Rover Sport Electric: 550 koní, baterie o kapacitě 118,5 kWh a dojezd přes 600 km

Range Rover Sport Electric: 550 koní, baterie o kapacitě 118,5 kWh a dojezd přes 600 km

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Autofilter.sk

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