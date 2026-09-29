Apple má zaplatit 5,7 miliardy dolarů kvůli patentům, které se týkají haptické odezvyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple má zaplatit 5,7 miliardy dolarů kvůli patentům, které se týkají haptické odezvy
Ne všechny funkce jsou u nás dostupné, pokud jde hlavně o AI různých společností. Platí to i o Gemini, ale...
WhatsApp pracuje na úpravě vzhledu své aplikace pro Android. Tentokrát se změny týkají spodní navigační...
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