Američtí inženýři to považovali za fyzikálně nemožné. Britové přesto vzali autogen a vtěsnali dvoutunové dělo do malé věže

V předvečer vylodění v Normandii stáli spojenečtí plánovači před děsivým zjištěním: standardní americké tanky Sherman neměly sebemenší šanci prostřelit čelní pancíř německých Tigerů a Pantherů. Britští inženýři proto sáhli k riskantní improvizaci a do stísněné věže Shermanu vtěsnali obří sedmnáctiliberní protitankový kanon. Zbraň se však do tanku vešla pouze otočená o devadesát stupňů na bok a na záď věže museli Britové navařit pancéřovou schránku na rádio, která sloužila jako protiváha.
Když se spojenecké armády na jaře 1944 chystaly k otevření druhé fronty v západní Evropě, zpravodajské zprávy z východní fronty i Itálie naháněly velení husí kůži. Němci nasazovali těžké tanky Tiger a střední Panthery s mohutným pancířem a dlouhými kanony. Páteř západních armád přitom tvořily americké střední tanky M4 Sherman. Ačkoliv byl Sherman spolehlivý a mechanicky odolný, jeho krátký 75mm kanon byl proti šikmému čelu Pantheru i stometrové oceli Tigeru prakticky bezmocný. Problémy německých konstrukcí, jako byly
poruchy převodů tanku Panther, sice snižovaly jejich mobilitu, ale v obranném boji v normandském živém plotu (bocage) představovaly tyto německé stroje smrtící hrozbu.
Avrocar měl létat bez ranveje. Skončil u vznášení těsně nad zemí Sedmnáctiliberní kanon v malé věži: Otočení o devadesát stupňů a vyříznutá záď
Britové disponovali vynikajícím taženým protitankovým dělem Ordnance QF 17-pounder ráže 76,2 mm. Tento kanon s dlouhou hlavní a obrovskou výmetnou prachovou náplní dokázal probít jakýkoliv německý tank na vzdálenost přes kilometr. Jenže zbraň byla obrovská, vážila přes dvě tuny a měla monstrózní zákluz. Američtí inženýři tvrdili, že nacpat takto velké dělo do věže Shermanu je fyzikálně nemožné a že je třeba počkat na nový tank. Britové však čas neměli – Den D se blížil a invazní armáda potřebovala protitankovou pěst okamžitě, jak ve svých analýzách dokládá
odborná studie britského Tankového muzea v Bovingtonu.
Britský inženýr W. G. K. Kilbourn proto přišel s radikálním řešením. Zkrátil zákluzové brzdovratné ústrojí a celý kanon jednoduše otočil o 90 stupňů na bok. Tím se masivní závěr začal otevírat vodorovně doleva, což umožnilo nabíječi v těsné věži zasouvat dlouhé náboje z boku. Jenže tím problém neskončil: masivní závěr po výstřelu zabíral veškerý vnitřní prostor a nezbývalo místo pro radiostanici č. 19. Konstruktéři proto autogenem vyřízli otvor do zadní stěny lité věže a zvenčí navařili těžkou pancéřovou schránku (armoured bustle box), kam rádio vysunuli. Tato schránka navíc geniálně posloužila jako nezbytná protiváha pro předimenzovanou hlaveň trčící dopředu.
Detail věže tanku Sherman Firefly s pancéřovou schránkou radiostanice navařenou na zádi jako protiváha těžké hlavně. Zášleh, který oslepil posádku: Život uvnitř ocelové pasti
Aby se do tanku vešla objemná sedmnáctiliberní munice, museli Britové z korby odstranit pomocníka střelce a trupový kulomet. Do vzniklého prostoru uložili bedny s náboji. Celková zásoba munice klesla na 77 kusů a posádka se zmenšila na čtyři muže. Práce uvnitř věže nového stroje, který dostal bojové jméno
Sherman Firefly (Světluška), byla pekelným zážitkem.
Při každém výstřelu vyšlehl z masivní úsťové brzdy na konci hlavně obrovský plamen a zvířil mračno prachu a kouře. Střelec i velitel byli na několik sekund naprosto oslepeni a v noci zášleh prozradil pozici tanku na kilometry daleko. Přesto byl výsledek ohromující: s použitím podkaliberních střel s oddělitelným vodícím pouzdrem (APDS) dosahovala úsťová rychlost střely 1 200 metrů za sekundu. Firefly dokázal prorazit čelní pancíř Tigeru na vzdálenost přes 1 500 metrů, což bylo v těsném normandském terénu naprosto drtivé číslo, jak potvrzují
bojová hlášení v britském Národním archivu (The National Archives).
Parametr Standardní Sherman (M4A4) Sherman Firefly (17-pdr) Hlavní výzbroj 75 mm M3 L/40 Ordnance QF 17-pounder (76,2 mm L/55) Úsťová rychlost střely cca 620 m/s (AP) až 1 200 m/s (podkaliberní APDS) Průbojnost na 1 000 m cca 60 mm oceli přes 140 mm oceli (čelo Tigeru i Pantheru) Posádka 5 mužů (včetně radisty v korbě) 4 muži (radista vyškrtnut kvůli munici) Kapacita munice 97 nábojů ráže 75 mm 77 masivních nábojů pro 17-pdr Úprava věže Původní litá věž Otočení kanonu o 90°, vyříznutá záď s boxem
Karel Kuttelwascher a noční útoky bez radaru: Jak fungovala taktika nočního vetřelce v kokpitu Hurricanu Falešná hlaveň a lov na Firefly: Proč Němci stříleli první na ně
Britové neměli dostatek sedmnáctiliberek ani upravených tanků pro všechny jednotky. Zavedli proto organizační pravidlo: do každé tankové čety se čtyřmi Shermany zařadili jeden jediný tank Firefly. Zbylé tři stroje si ponechaly původní krátké kanony pro ničení pěchoty a kulometných hnízd. Jenže němečtí tankisté a obsluhy protitankových děl si této taktické odlišnosti okamžitě všimli.
Německé velení vydalo striktní rozkaz: jakmile se na bojišti objeví spojenecká tanková kolona, veškerá palba se musí soustředit na tank s dlouhou hlavní a úsťovou brzdou. Pokud byl zničen Firefly, zbylé Shermany s krátkými 75mm děly představovaly pro zakopané Panthery minimální hrozbu. Být velitelem nebo střelcem ve Firefly znamenalo mít na čele nakreslený obrovský terč.
Britský tank Sherman Firefly projíždí osvobozenou normandskou vesnicí Putanges v srpnu 1944.
Britští tankisté proto přistoupili k důmyslné optické kamufláži. Aby Němci nerozeznali Firefly na dálku, natírali spodní polovinu dlouhé hlavně bílou barvou a doprostřed hlavně namalovali falešnou úsťovou brzdu. Ze vzdálenosti několika set metrů se tak dlouhá hlaveň opticky ztrácela a tank vypadal jako obyčejný Sherman. Některé osádky dokonce na korbu připevňovaly falešné dřevěné atrapy krátkých hlavní trčící opačným směrem. Tento přístup k improvizovanému válečnému maskování a klamání nepřítele byl běžný i v jiných složkách, podobně jako tomu bylo u
klamné armády v operaci Fortitude.
Sherman Firefly zůstává jedním z nejpozoruhodnějších inženýrských počinů druhé světové války, jehož dochované kusy a technickou historii dodnes představuje
sbírkový katalog Tankového muzea v Bovingtonu. Ukázal, že i technicky průměrný tank lze díky odvaze konstruktérů a radikální úpravě proměnit ve zbraň schopnou postavit se nejobávanějším dravcům bojiště. Bez těchto „prodloužených Shermanů“ by průlom z normandského předmostí stál spojence nepředstavitelné množství dalších životů. Zdroje fotografií Britský tank Sherman Firefly v Tankovém muzeu v Bovingtonu:
Jonathan Cardy / Wikimedia CC 3.0
Detail věže tanku Sherman Firefly s pancéřovou schránkou:
Simon Q / Wikimedia CC 2.0
Britský tank Sherman Firefly v Normandii 1944:
No 5 Army Film & Photographic Unit / Sgt Gee / Wikimedia volné dílo