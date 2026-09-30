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Proč se McLaren stal trendsetterem? Neděláme drama a politiku

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V McLarenu v posledních letech vědí, jak přilákat ty nejlepší lidi. Nejčerstvějším důkazem je Gianpiero Lambiase, kterého Zak Brown získal z Red Bullu. Američan vysvětlil svou taktiku.
Proč se McLaren stal trendsetterem? Neděláme drama a politiku

Proč se McLaren stal trendsetterem? Neděláme drama a politiku

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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