AMD uvádí systém Threadripper Halo, 96× Zen 5, 2-4× Instinct MI350P a 2 TB RAM

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AMD uvádí systém Threadripper Halo, 96× Zen 5, 2-4× Instinct MI350P a 2 TB RAMPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Po Strix Halo přichází těžkotonážní systém Threadripper Halo. Systém s 96 jádry a 192 vlákny, několika akcelerátory Instinct a 2 TB RAM může snadno vyjít na více než 2 miliony Kč…
AMD Threadripper Halo
Zdroj: AMD
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