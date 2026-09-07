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CSG rozšíří výrobu Tatra Defence v Kopřivnici za 49,7 milionu eur

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CSG chce během příštích tří let rozšířit výrobní kapacity Tatra Defence v Kopřivnici. Investiční program v objemu přibližně 49,7 milionu eur zahrnuje výstavbu nových výrobních prostor i pořízení nových výrobních technologií.
CSG rozšíří výrobu Tatra Defence v Kopřivnici za 49,7 milionu eur

CSG rozšíří výrobu Tatra Defence v Kopřivnici za 49,7 milionu eur

Zdroj: CSG
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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