CSG rozšíří výrobu Tatra Defence v Kopřivnici za 49,7 milionu eurPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
CSG rozšíří výrobu Tatra Defence v Kopřivnici za 49,7 milionu eur
Česká národní banka vydá k letošnímu 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé speciální...
Na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) má podle návrhu státního rozpočtu pro rok 2027 směřovat 0,5...
Českému zdravotnictví důvěřují bezmála tři čtvrtiny lidí, zároveň ale mají výrazné obavy z budoucnosti...
Australské ministerstvo obrany si 1. září 2026 připomnělo pětasedmdesát let od podpisu bezpečnostní smlouvy...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →