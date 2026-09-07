Michaela Nosková otevřeně o nejhorším období života: Doma jsme měli všude kamery

Michaela Nosková s dcerou Eliškou a rodiči. Knihu napsala zpěvačka Michaela Nosková na základě svých osobních zkušeností s domácím násilím. Věra Kirchnerová ve společnosti zpěvačky Leony Gyöngyösi, herečky Ivany Korolové a zpěváka Jana Bendiga pokřtili Michaele Noskové její novou knihu. Křest v baru na střeše Divadla Hybernia moderoval David Gránský. Michaela Nosková se starší dcerou Eliškou Křest knihy Michaely Noskové Už se tě nebojím. Michaela Nosková je dnes už šťastně vdaná. Na fotce s manželem Janem Kolnamen a dcerou Eliškou. Michaelu Noskovou přišli podpořit také kolegyně z divadla Michaela Zemánková, Anna Fixová a Ivana Korolová, Michaela Nosková a ministr Aleš Juchelka. Míša dnes působí jako ambasadorka Charty proti domácímu násilí a ombudsmanka Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se věnuje ochraně práv dětí i dospělých. Michaela Nosková s kamarádem Davidem Novotným. Křest knihy Michaely Noskové Už se tě nebojím.
Zpěvačka Michaela Nosková pokřtila svou novou knihu a rozhodně nejde o lehké čtení. Do knihy
totiž vložila osobní bolestné zkušenosti s manipulací, domácím násilím i toxickým vztahem, ze kterého nebylo jednoduché odejít. A zkušenosti jsou to opravdu drsné. Už se tě nebojím
Knihu začala Michaela psát formou poznámek hned, jak utekla z toxického vztahu. Potřebovala se z toho vypsat, poznámky možná měly sloužit i jako podklady pro soudní řízení.
„Vždycky jsem měla tendenci psát příběhy a knihy. Ale až když mě oslovili z TV Nova s tím, jestli bych se stala součástí projektu Láska nebolí, měla jsem pocit, že by bylo fajn knihu dopsat a nechat celý příběh vyjít na povrch. Poslední kapitoly jsem ale dopisovala až poté, co proběhly všechny výslechy, odborné posudky… Při psaní jsem spolupracovala s forenzní psycholožkou Ludmilou Čírtkovou, která má v knize odborné komentáře. Snažily jsme se, aby kniha měla přesah a nebyl to jen můj příběh,“ uvedla Michela Nosková.
Neutěšená domácí situace se netýkala pouze Michaely Noskové, ale dopadala i na její dvě dcery.
„Potřebovala jsem chránit i své děti. Malá byla miminko, ale starší Eliška už byla velká. Posledního půl roku jsem prosila Elišku, aby to ještě vydržela, že situaci řeším. Hodně jsme se spolu domlouvaly a expartnerovi dělaly spoustu věcí za zády. Nebylo to lehké, doma jsme měli všude kamery. Pak jsem Elišce předělávala pokoj a měla jsem jistotu, že tam není žádná kamera a že pokoj je možné zamknout. Věděla jsem, že když se s ní potřebuji na něčem domluvit, její pokoj je bezpečný.“
Téma domácího násilí není pro Michaelu Noskovou pouze obsahem knihy, ale dlouhodobým veřejným závazkem. Je ambasadorkou Charty proti domácímu násilí a působí ombudsmanka Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se věnuje ochraně práv dětí i dospělých.
Michaela Nosková je nyní šťastně vdaná a její občanské jméno je Kolman. Na svou minulost hledí již s jistým odstupem.
„Myslím, že už je to za mnou. I ta kniha mi pomohla uzavřít tuhle neblahou etapu mého života. Odpověděla jsem si na některé otázky. Moje působení na ministerstvu se částečně také týká problematiky domácího násilí. Pokud to jde, řeším ochranu ohrožených dětí a snažím se toto téma zviditelnit ve veřejném prostoru,“ uvedla Míša Nosková, která v tuto chvíli roli zpěvačky upozadila.
Míša prozradila, že u jedné knihy nezůstane. Oslovili ji s nabídkou napsat další knihu, která by vycházela z příběhů lidí odsouzených za domácí násilí.
„Mělo by to být něco jako hovory z vězení, příběhy a zpovědi lidí odsouzených za domácí násilí. Podle mého zjištění muži sedí častěji za to, že páchali domácí násilí, a ženy za to, že násilí páchané na nich vyřešily radikálním způsobem, třeba nožem,“ zakončila rozhovor Michaela Nosková a svou knihu pokřtila ve společnosti přátel – zpěvačky Leony Gyöngyösi, herečky Ivany Korolové, zpěváka Jana Bendiga, vrchní komisařky Věry Kirchnerové alias Mii ze Zrádců a své dcery Elišky. Křest v baru na střeše Divadla Hybernia moderoval David Gránský. Zdroj: Aplausin.cz