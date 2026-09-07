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Michaela Nosková otevřeně o nejhorším období života: Doma jsme měli všude kamery

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Zpěvačka Michaela Nosková pokřtila svou novou knihu a rozhodně nejde o lehké čtení. Do knihy Už se tě nebojím totiž vložila osobní bolestné zkušenosti s manipulací, domácím násilím i toxickým vztahem, ze kterého nebylo jednoduché odejít. A zkušenosti jsou to opravdu drsné.
Michaela Noskoví, dcera, Eliška Horsáková

Michaela Noskoví, dcera, Eliška Horsáková

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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