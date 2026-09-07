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Chlystové a jejich tajné noční tance a bičování. Odhalená pravda o ruské sektě

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Chlystové byli křesťanskou sektou, která působila v Rusku od 17. století. Věřící odmítali oficiální církev a hledali spojení s Bohem skrze vyčerpávající tance.
Chlystové při rituálu

Chlystové při rituálu

Zdroj: FOTO:http://www.molokan.info/photo-hlysts, Public domain, via Wikimedia Commons
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