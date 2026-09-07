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Menšík chtěl z tribuny odstranit dva rušivé fanoušky. Za chvíli mu s tím začal pomáhat celý stadion

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Jakub Menšík měl proti Learneru Tienovi dost starostí přímo na kurtu. Zápas třetího kola US Open se protáhl na pět setů, český hráč po třech vedl 2:1 a domácí dvacetiletý Američan se snažil udržet na turnaji před vlastním publikem. Pak se část programu přesunula na tribunu.
Foto ilustrační

Foto ilustrační

Zdroj:
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