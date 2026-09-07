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Proč po nich vlastně toužíme? Tichá místa, která nám připomínají, že život není závod

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Všimla jsem si, že podvědomě vyhledávám klidná místa. Často se ohlížím po útulně působících koutcích, které připomínají pohodlné křeslo se stojací lampou a stolečkem na hrnek čaje, časopis nebo knihu.…
Proč po nich vlastně toužíme? Tichá místa, která nám připomínají, že život není závod

Proč po nich vlastně toužíme? Tichá místa, která nám připomínají, že život není závod

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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