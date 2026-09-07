Vzala si psa z ulice a za 7 měsíců se na sociální síti ozvala žena, která tvrdila, že je jeho majitelka. Jana odmítla jednat

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Vzala si psa z ulice a za 7 měsíců se na sociální síti ozvala žena, která tvrdila, že je jeho majitelka. Jana odmítla jednatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Příběh ženy, která se ujala pejska bez čipu, měl zajímavou dohru. Tohle by Jana nepřála opravdu vůbec nikomu.
Pes na ulici
Zdroj: Piqsels
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Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
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