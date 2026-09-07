Akční jízda jak z devadesátek. Prezident Samuel L. Jackson řeže nepřátele státu a učí mluvit sprostě

Legenda z Pulp Fiction a dalších Tarantinových filmů hrála amerického prezidenta na útěku už v zapomenutém béčku z minulé dekády Sejmi prezidenta, v němž teroristé sestřelili Air Force One kdesi nad pustinou a nejmocnější muž světa se musel spolehnout na pomoc místního domorodého chlapce. Nepřehlédnutelně komediální úlet tehdy natočil finský blázen Jalmari Helander, jenž posléze stvořil zabijáka nacistů Sisu a nyní vyrábí zámořský prequel o mladém Rambovi.
To jeho krajan Renny Harlin je v trochu jiné kariérní fázi. Někdejší režijní superstar stojící za druhou Smrtonosnou pastí a Cliffhangerem prožila víceméně dvě dekády v limbu a upadla v zapomnění, odkud se neúčinně sápala s hororovou trilogií (velmi zbytečnou) Cizinci alias The Strangers. Harlin ale nedávno vydal velmi solidní a zábavný katastrofický thriller Deep Water, ve kterém přeživší po hrozivém pádu letadla odrážejí útoky krvežíznivých žraloků, a s novinkou The Beast se snad definitivně vrací do bestiálního módu. Velmi ujetá byla už dřívější spolupráce s Jacksonem na žraločím hyperbéčku Útok z hlubin a vypadá to, že staronový tandem si zasněně představil, jak by koncem devadesátek býval uchopil přímočařejší a nahláškovanější výtažek Air Force One s Harrisonem Fordem.
Hrdinný Jacksonův prezident v traileru proniká nepřátelskými hordami jako nůž máslem a podle synopse „odemyká plný rozsah přísně utajovaných útočných schopností vozu The Beast, aby ochránil zraněného agenta Tajné služby, znovu se shledal se svou manželkou a zachránil svět.“ A ještě má čas na lekci správné výslovnosti své nejikoničtější hlášky, na kterou má Jackson nepsaný patent a málokoho by překvapilo, kdyby po hercově smrti na jeho počest vyřadili slovo motherfu*ker z dostupného filmového slovníku. Joel Kinnaman, jenž se nestal akčním toreadorem ani v Sebevražedném oddílu, ani v pozdním pokusu Johna Woo Tichá pomsta, ostatně potřebuje logopeda Jacksonova sprostého formátu jako sůl.
Harlin viditelně servíruje nenáročný výplach s velmi lineárním směřováním a spoustou radosti plynoucí z toho, že všemi oblíbený herec v absurdně pojaté roli smetá z povrchu zemského všechny, kdo se pokoušejí infiltrovat jeho majestátní limuzínu. Před osmdesátkou tak stále svěží Jackson skoro nemusí vstávat a třeba mu to dovádění uvěříte stejně jako v roce 2014, kdy jeho Nick Fury přežil památný útok na jedoucí vůz v marvelovce Captain America: Návrat prvního Avengera. Od 9. října by se americká kina měla připravit na prezidentský protipól Donalda Trumpa a prostou zábavu, která bere motivy Občanské války mnohem blíž k akční buddy komedii od žánrového nostalgika. Kdo ví, třeba jsme svědky vzniku celé trilogie filmů se Samuelem L. Jacksonem v úloze hlavy státu, která má v tomto případě výbavu trochu jako prezident Curtis z Ricka a Mortyho. Kdo by se rád nechal pobavit?
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Zdroj: Geek Tyrant