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Akční jízda jak z devadesátek. Prezident Samuel L. Jackson řeže nepřátele státu a učí mluvit sprostě

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Tenhle vůdce svobodného světa dobře ví, co má v prezidentské limuzíně pod kapotou. Samuel L. Jackson se v traileru na akční výplach The Beast prodírá nepřátelskými milicemi v režii obrozeného Rennyho Harlina, jenž s hercem kdysi natočil béčkové klasiky Dlouhý polibek na dobrou noc a Útok z hlubin. Sedmasedmdesátiletý herec po čase znovu ztvárňuje prezidenta USA v hektické situaci, která volá po řízném užití výrazu „motherfu*ker“. Za volantem obrněné i luxusní bestie učí správnou výslovnost nápomocného Joela Kinnamana.
Akční jízda jak z devadesátek. Prezident Samuel L. Jackson řeže nepřátele státu a učí mluvit sprostě

Akční jízda jak z devadesátek. Prezident Samuel L. Jackson řeže nepřátele státu a učí mluvit sprostě

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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