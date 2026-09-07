Krásnoplodka: exotický keř s nádhernými fialovými kuličkami, který můžete pěstovat i u nás

Okrasný keř krásnoplodka vnese do vaší zahrady zvláštní atmosféru. Do konce sezóny ji zdobí krásné fialové kuličky, které jsou pastvou pro oči.
Krásnoplodka: keř, který si okamžitě zamilujete
Krásnoplodka je keř, který vnese do vaší
zahrady naprosto originální styl. Na konci sezóny je obsypaná nápadnými fialovými plody, které přitahují pohledy i z velké vzdálenosti. Ve chvíli, kdy už řada rostlin pomalu ukončuje svou sezónu, se z tohoto nenápadného keře stává dominantní ozdoba celé zahrady. Její pěstování není náročné, ale vyžaduje několik důležitých kroků, aby její největší krása vynikla po mnoho let. Krásnoplodka – Fialové bobule na podzim nepřehlédnete. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Podzimní výsadba růží: Kdy je zasadit, kam je umístit a jak je připravit na zimu Fialové bobule na podzim nepřehlédnete
Krásnoplodka v dospělosti dorůstá kolem dvou metrů. Kvete jemnými fialovorůžovými květy, ale její skutečná krása přichází až s dozráváním plodů. To se děje obvykle v září a říjnu. Fialové bobulky rostou v nápadných shlucích a vyniknou právě v době, kdy keř začíná ztrácet listy.
Rostlina tak zdobí zahradu ve chvíli, kdy už mají ostatní po sezóně. Plody na větvích vydrží dlouho, ale jejich vzhled ovlivňuje počasí i chuť ptáků.
Exotický keř můžete mít i na své zahradě
Krásnoplodku vnímá mnoho zahrádkářů jako exotický keř, který je vhodný spíše do botanických zahrad. Druhů krásnoplodky ovšem existuje více a jeden druh dokáže růst i v našich klimatických podmínkách. Jedná se o
krásnoplodku Bodinierovu. Tento druh pochází z Asie, ale pokud jí najdete vhodné stanoviště, může vaši zahradu zdobit dlouhé roky. Krásnoplodka – Kam vysadit krásnoplodku, aby vynikla její krása. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Co zasadit v září: 9 rostlin, které ještě před zimou stihnou zakořenit Kam vysadit krásnoplodku, aby vynikla její krása?
Při výběru místa myslete na to, že si krásnoplodka zaslouží stanoviště, kde se budou její fialové podzimní plody vyjímat nejvíce. Keř může na zahradě dominovat jako výrazný solitér, ale dokonale zapadne i do skupiny ostatních keřů, se kterými vytvoří klidné zelené pozadí.
Svou velikostí se hodí do běžně velkých zahrad a při dostatku prostoru ji můžete pěstovat také ve větší samozavlažovací nádobě na terase či balkonu.
Jak zasadit krásnoplodku krok za krokem
Krásnoplodku můžete vysadit právě nyní. Půda je po létě ještě pěkně vyhřátá a díky tomu bude mít kořenový systém dostatek času na zakořenění. Pokud je podzim suchý, nezapomeňte na pravidelnou zálivku.
Vyberte vhodné místo
Krásnoplodka miluje slunné nebo částečně zastíněné stanoviště, které je chráněné před silným větrem. Sluníčko jí vytvoří dobré podmínky pro kvetení i tvorbu nápadných fialových plodů.
Čtěte také: Jak vytvořit podzimní věnec ze šišek: Nádherná dekorace na dveře krok za krokem Připravte půdu
Před výsadbou
keře upravte půdu tak, aby byla dobře propustná, humózní a lehká. Krásnoplodka nemá ráda dlouhodobě mokro, proto se vyhněte stanovištím, kde se po dešti drží voda. Před výsadbou půdu dobře prokypřete a do výsadbové jámy přidejte kompost nebo směs kompostu s kvalitním univerzálním substrátem. Vysaďte keř
Kořeny krásnoplodky vložte do připravené jámy tak, aby byla zasazena ve stejné hloubce, v jaké roste v kontejneru. Kořeny zasypte zeminou a okolí lehce přitlačte, aby v půdě nezůstaly vzduchové kapsy.
Po výsadbě zalijte
Po výsadbě krásnoplodku důkladně zalijte. Během prvních týdnů od výsadby pravidelně kontrolujte, zda není půda příliš suchá, zejména pokud je teplé a suché počasí.
Krásnoplodka – Po výsadbě zalijte. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Tip redakce PlanetaZahrady.cz
Pokud chcete, aby krásnoplodka na podzim opravdu vynikla, vysaďte ji tam, kde její fialové plody nezaniknou mezi dalšími výrazně barevnými keři. Krásně vynikne například před zeleným pozadím jehličnanů nebo stálezelených keřů. A pokud máte dostatek prostoru, zvažte výsadbu dvou rostlin – kromě působivějšího efektu můžete podpořit i tvorbu plodů.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)