Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Hynix uvažuje o výrobě HBM základny u Intelu. Šíří se i cenové fámy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hynix plánuje nasadit 12nm proces TSMC pro základny čtvrté generace HBM. Uvažuje i o využití procesů Intelu, aby si vylepšil vyjednávací pozici a získal výhodnější cenové nabídky…
Hynix HBM

Hynix HBM

Zdroj: Hynix
Reklama
Další články z diit.cz
DLSS 5 zvyšuje spotřebu GeForce RTX 5090 až o 30-50 %
DLSS 5 zvyšuje spotřebu GeForce RTX 5090 až o 30-50 %
AMD: Hybrid bonding může až 17× zvýšit energetickou efektivitu oproti HBM
AMD: Hybrid bonding může až 17× zvýšit energetickou efektivitu oproti HBM

Hybrid bonding, technologie, se kterou má AMD více než šestileté zkušenosti v souvislosti s V-cache, by...

Intel: Výtěžnost procesu 14A roste nejrychleji za posledních 15 let!
Intel: Výtěžnost procesu 14A roste nejrychleji za posledních 15 let!

Zdá se, že proces Intel 18A je minulostí a krom již vydaného mobilního procesoru Panther Lake na něm...

V-cache / X3D na Zen 6 APU? Díky Meduse je to možné
V-cache / X3D na Zen 6 APU? Díky Meduse je to možné

Integrovaná grafika čipletových Ryzenů měla uplatnění i v herních noteboocích, kde ji bylo možné využít k...

Nvidia pozastavila půjčky AI firmám kvůli obavám z antimonopolního řízení
Nvidia pozastavila půjčky AI firmám kvůli obavám z antimonopolního řízení

Nvidia poslední rok lije velké peníze do cloudových firem, které osazují její hardware. Tyto výdaje již...

Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
diit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.