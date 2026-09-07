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Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích

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Aby byla vaše úroda brambor co největší a nejchutnější, měli byste se vyhnout této časté chybě. Nadbytečná zálivka zhorší jejich chuť, nebo vás připraví o celou úrodu.
Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích

Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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