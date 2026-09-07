Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích

Brambory jsou nejoblíbenější a nejuniverzálnější přílohou vhodnou téměř k jakémukoliv pokrmu. Dokonce je lze využít i k přípravě sladkých jídel. Protože úplně nejlépe chutnají
plody, které si sami vypěstujete na vlastní zahrádce, měli byste jim věnovat obzvlášť velkou pozornost. Jedině tak budete moci sklízet velké a šťavnaté brambory. Na co se při pěstování brambor zaměřit
Stejně jako při pěstování jiných rostlin a plodin hraje důležitou roli vhodné místo s úrodnou a dobře propustnou půdou, dostatek světla, tepla, vody a živin.
Potřeby brambor se však během růstu mění v závislosti na procesech, které v nich probíhají, a jednotlivých fázích jejich vývoje. Od toho se odvíjí zejména specifické požadavky na určité látky a živiny nebo množství vody. Srpen nesmíte zanedbat
Jakmile se léto blíží ke konci a letní prázdniny se přehoupnou do druhé poloviny, nastává nejdůležitější čas, kdy musíte vysazeným bramborám věnovat extra pozornost.
S nedostatečnou péčí budou výsledné plody malé a hořké nebo naopak velké, ale příliš vodnaté. Ani jedno není požadovaným výsledkem vaší několikaměsíční snahy. V srpnu hraje správná zálivka opravdu důležitou roli. Zdroj fotografie: Depositphotos Co byste o srpnovém zavlažování měli vědět
V jaké fázi se vaše
brambory nachází, spolehlivě poznáte podle nadzemních částí rostlin. Jedině ty vám poslouží jako ukazatel toho, jak zralé jsou plodiny ukryté v zemi. Jakmile si všimnete, že některé výhonky a listy začínají být povadlejší a ztrácí svou vitalitu, je načase snížit množství zálivky. Pokud byste pokračovali ve stejné intenzitě jako doposud, brambory by nestačily vodu pohltit a zpracovat, a mohlo by tak docházet k uhnívání kořenů nebo vzniku plísní.
Zkušení zahradníci v tomto období omezí četnost zálivky na jedenkrát za 10 dní, přičemž ke každé rostlině nenalejí více než 3 litry vody.
Důležitější než přesný časový rozestup je stav jednotlivých rostlin. Další zálivku byste neměli provádět dříve, než vrcholky opět úplně vyschnou. Teprve poté jsou rostliny připravené pojmout a zpracovat další množství vody.
VIDEO Osvědčený způsob, jak si vypěstovat brambory
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz