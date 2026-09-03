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DLSS 5 zvyšuje spotřebu GeForce RTX 5090 až o 30-50 %Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Finální verze DLSS 5 se ukázala jako extrémně energeticky náročná. Zatímco při klasické zátěži existovaly hry, ve kterých si karta vystačila se ~400 W, s DLSS 5 bere stabilně ~550-575 wattů…
GeForce RTX 5090
Zdroj: ChatGPT
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Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →
DLSS 5 zvyšuje spotřebu GeForce RTX 5090 až o 30-50 %
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