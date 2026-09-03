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DLSS 5 zvyšuje spotřebu GeForce RTX 5090 až o 30-50 %

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Finální verze DLSS 5 se ukázala jako extrémně energeticky náročná. Zatímco při klasické zátěži existovaly hry, ve kterých si karta vystačila se ~400 W, s DLSS 5 bere stabilně ~550-575 wattů…
GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090

Zdroj: ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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