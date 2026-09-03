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AMD: Hybrid bonding může až 17× zvýšit energetickou efektivitu oproti HBM

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Hybrid bonding, technologie, se kterou má AMD více než šestileté zkušenosti v souvislosti s V-cache, by mohla významným způsobem posunout energetickou stránku pamětí - i o řád oproti HBM…
Hbm Stacking

Hbm Stacking

Zdroj: AMD
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