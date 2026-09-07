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Zbraň, která změní vedení války. Bývalý tým SpaceX stvořil levnou hypersonickou střelu Blackbeard, Amerika jich objednává 10 tisíc

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Pentagon vyslal jasný signál: chce tisíce levných hypersonických střel a startup založený veterány SpaceX je má dodat za zlomek dosavadní ceny.
Střela Blackbeard

Střela Blackbeard

Zdroj: Castelion
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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