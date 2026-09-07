Takto by měl loupat brambory každý. Slupka sleze sama bez popálených prstů

Brambory patří mezi nejzdravější přílohy na talíři – pokud je ovšem neservírujete jako hranolky namočené v majonéze. Hlízy z jihoamerických And dodávají tělu draslík pro stabilní tlak, železo, fosfor, zinek, vitamíny skupiny B, vlákninu i vitamín C.
Slupka cenné živiny chrání
Zasyrova jsou brambory bohužel pro člověka toxické. Proto musíme hlízy vařit doměkka. Problém? Tepelná úprava ničí část prospěšných látek.
Tady přichází na řadu chytrá volba: Brambory vařené celé a ve slupce si uchovají až o 50 % více vitamínu C a minerálů než ty oloupané a nakrájené, ze kterých se živiny vyluhují přímo do vody. Slupka funguje jako ochranný štít.
U mladých brambor můžete slupku dokonce sníst – obsahuje více minerálů a vlákniny než celá oloupaná hlíza! Pozor ale na nazelenalé kousky. Zelená barva signalizuje přítomnost toxického solaninu, který do těla rozhodně nepatří.
Šikovný trik
Co když ale potřebujete brambory oloupat – třeba na salát nebo do knedlíků? Tady začíná klasická muka: horké hlízy pálí do rukou, slupka se lepí, prsty trpí.
Existuje však jednoduchá vychytávka, která celý proces změní k nepoznání. Před vařením vezměte ostrý nůž a každou bramboru obvodově nařízněte – jako byste ji chtěli rozdělit na dvě poloviny, ale řez veďte jen do slupky, ne hluboko do dužiny.
Takto připravené brambory vhoďte do vroucí vody. Menší kusy budou hotové do 15 minut, větší hlízy vyžadují delší čas. Jakmile jsou měkké, slijte vodu a brambory přemístěte do jiného hrnce se studenou vodou. Nechte je chvíli zchladnout.
A teď přijde ta nejlepší část: Každou bramboru uchopte do dlaní a prsty jednoduše stáhněte slupku směrem od řezu ke špičce. Sleze sama, hladce, bez odporu. Žádné pálení, žádné škrábání nehty, žádná ztráta času.
Bramborový salát nemusí čekat na Vánoce
Oloupané brambory můžete zpracovat na desítky způsobů. Bramborový salát není jen vánoční klasika – v létě funguje skvěle jako příloha ke grilovanému masu.
Chcete ho odlehčit? Vyměňte majonézu za bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Místo sterilizované zeleniny přidejte plátky čerstvých ředkviček – chuť bude úplně jiná, svěží a překvapivá.
Další varianta: nakrájené brambory smíchejte s cibulí a zalijte zálivkou z vinného octa. Jednoduché, rychlé, chutné. Pro salát volte varný typ A – tyto brambory jsou pevné, lojovité, nerozvaří se a krásně drží tvar i po uvaření ve slupce.
Proteinové diety sice brambory často zavrhují jako „prázdné sacharidy“, ale pravda je jiná: po bramborách neztloustnete, pokud je nekonzumujete smažené ve fritéze nebo zalité tunou majonézy. Naopak – jejich nutriční profil je bohatý a tělu prospěšný.
Takže příště, až budete vařit brambory ve slupce, zkuste je zlehka naříznout. Ušetříte čas, nervy i kůži na prstech.
Zdroje článku: healthline.com, ireceptar.cz, fresh.iprima.cz, brno.rozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková