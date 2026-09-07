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Na pražském letišti přibudou pasové přepážky. Rozšíření vyjde na 290 milionů

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Pasová kontrola na Terminálu 1 Letiště Václava Havla se rozšíří o pět přepážek a čtyři samoobslužné brány. Letiště zároveň zvětší prostor pro čekající cestující a modernizuje vzduchotechniku. Předpokládané náklady jsou do 290 milionů korun.
Na pražském letišti přibudou pasové přepážky. Rozšíření vyjde na 290 milionů

Na pražském letišti přibudou pasové přepážky. Rozšíření vyjde na 290 milionů

Zdroj: Letiště Václava Havla
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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