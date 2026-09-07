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Po letních třicítkách přijde prudký zlom. Česko čekají bouřky, déšť a výrazné ochlazení

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Druhý zářijový týden nabídne téměř letní teploty, dlouho ale nevydrží. Přes Česko přejde studená fronta, která přinese déšť, bouřky a místy i velmi citelné ochlazení.
Česko čekají bouřky, déšť a výrazné ochlazení.

Česko čekají bouřky, déšť a výrazné ochlazení.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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