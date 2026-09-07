Lidé masově opouští Windows a přechází na Linux. Za tři roky se počet uživatelů zdevítinásobil

Čísla pocházejí z období mezi listopadem 2022 a únorem 2026. Na začátku měření se podíl Linuxu mezi čtenáři GameStaru pohyboval někde pod třemi procenty, z poslední hodnoty blízké 25 % to plyne jako logický dopočet. Během tří let se tedy počet linuxových uživatelů v tomto publiku skutečně zdevítinásobil. Nejde o reprezentativní průzkum celé populace, ale o herně a technicky orientovanou komunitu, která reaguje na konkrétní podněty: blížící se konec podpory Windows 10, hardwarové bariéry Windows 11 a rostoucí odpor k umělé inteligenci zabudované do systému. Slovo „masově“ v tomto případě platí uvnitř této komunity, kde je vzorek dostatečně velký na to, aby trend nešlo ignorovat.
Proč lidé utíkají z Windows
Důvodů je víc a navzájem se posilují. Běžná podpora Windows 10 skončila 14. října 2025. Microsoft sice později nabídl spotřebitelské prodloužení bezpečnostních aktualizací (ESU), a to nejprve jako roční program za zhruba 750 Kč, ale podle aktualizace z 25. června 2026 je krytí osobních zařízení prodlouženo až do 12. října 2027. Jenže samotný fakt, že systém směřuje ke konci životnosti, část uživatelů vyděsil.
Přejít na Windows 11 přitom není pro každého samozřejmost. Microsoft vyžaduje TPM 2.0, Secure Boot a procesor z poměrně úzkého seznamu. Kdo má starší, ale stále funkční počítač, stojí před volbou: koupit nový hardware, nebo zkusit něco jiného.
A pak je tu AI. Copilot je na nových počítačích s Windows 11 instalovaný standardně; odinstalovat ho sice lze přes Nastavení, ale samotná jeho přítomnost část uživatelů dráždí. Ještě kontroverznější je funkce Recall, která po zapnutí pravidelně pořizuje snímky obrazovky a ukládá je lokálně. Microsoft zdůrazňuje šifrování a režim výslovného souhlasu, ale britský regulátor ICO si kvůli Recallu vyžádal od Microsoftu vysvětlení ochranných opatření. Obavy kolem soukromí tedy nejsou jen internetový šum.
Valve proměnilo Linux v herní platformu
Ještě před pěti lety byl Linux pro hráče synonymem kompromisů. To se změnilo. Valve postavilo Steam Deck na vlastním SteamOS, což je linuxový systém, a díky kompatibilní vrstvě Proton na něm dnes běží přes 18 tisíc titulů, drtivá většina katalogu Steamu. Tím Valve udělalo něco, co se žádné linuxové komunitě nepodařilo za dvě dekády: přesvědčilo statisíce hráčů, že Linux funguje.
GameStar přímo uvádí, že právě Steam Deck a SteamOS pravděpodobně sehrály klíčovou roli v linuxovém vzestupu mezi jejich čtenáři. A kolem SteamOS vyrostl celý ekosystém distribucí šitých na míru hráčům. Bazzite se prezentuje jako systém pro nováčky i nadšence: Steam je předinstalovaný, prostředí KDE připomíná Windows a systém nabízí automatické rollbacky po aktualizacích. CachyOS jde jinou cestou: cílí na výkon, nabízí vlastní úpravy jádra a variantu pro handheldy s režimem podobným SteamOS. V srpnovém hardwarovém průzkumu Steamu 2026 měl CachyOS 0,60 % a Bazzite 0,30 % všech respondentů, malá čísla, ale viditelná a rostoucí.
Širší trh zůstává windowsový
Tady je potřeba zasadit GameStar do kontextu. Na Steamu měl Linux v srpnu 2026 jen 3,90 %, zatímco Windows stále držel 93,95 %. V Česku podle Statcounteru činil podíl Linuxu na desktopu 3,92 %, Windows 81,59 %. Čtvrtina z ankety GameStaru je tedy realitou specifické, technicky zdatné komunity, ne celého trhu.
Proč ten rozdíl? Běžný uživatel potřebuje desktopový Microsoft Office. Ten na Linuxu oficiálně neběží. Totéž platí pro Adobe Creative Cloud. Kdo žije v těchto aplikacích, nemá kam odejít. Linux dnes pokrývá web, komunikaci, média, kancelářskou práci přes prohlížeč a hraní přes Steam. Ale univerzální náhradou Windows zatím není.
Komu dává přechod smysl a jak začít
Pro uživatele, jejichž den se odehrává v prohlížeči, Steamu, Discordu a streamovacích službách, je Linux už dnes plnohodnotná volba. Ubuntu oficiálně tvrdí, že pokrývá každodenní potřeby a snaží se dělat open-source software jednoduchým a příjemným. Kdo chce hlavně hrát, sáhne spíš po Bazzite. Kdo chce ladit výkon, zkusí CachyOS. A kdo si není jistý, může Linux vyzkoušet z USB flash disku bez jediného zásahu do stávajícího systému.
V Česku existuje i komunitní zázemí: Ubuntu CZ/SK provozuje fórum a wiki, MojeFedora.cz sdružuje uživatele kolem Fedory a Linux.cz funguje jako rozcestník s návody pro začátečníky. Skok naslepo nedoporučujeme, dual boot nebo live USB je rozumnější první krok.
Devítinásobný nárůst v komunitě GameStaru není statistika o celém světě. Je to ale signál, že Linux přestal být operační systém pro lidi, kteří si chtějí něco dokazovat, a začal být systém pro lidi, kteří chtějí něco jiného než to, co jim Microsoft nabízí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda