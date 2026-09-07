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V sedle legendárního kola ujel 700 km, voják zamířil s Favoritem až do Itálie

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Z Rokycanska až do italské Vicenzy během šesti dní. Taková byla cesta majora Radka Vítka, příslušníka Agentury komunikačních a informačních systémů Armády ČR. Přestože cestoval na více než třicet let starém kole, nenarazil na žádný technický problém, čímž se podle jeho slov potvrdila kvalita této české legendy.
V sedle legendárního kola ujel 700 km, voják zamířil s Favoritem až do Itálie

V sedle legendárního kola ujel 700 km, voják zamířil s Favoritem až do Itálie

Zdroj: Radek Vítek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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