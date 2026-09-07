Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Báječná léta pod psa: Představitel Kvida utratil honorář za první počítač a změnil si celý život. Dnes pracuje s umělou inteligencí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Osmiletý Jan Zahálka dostal za roli malého Kvida honorář, koupil si za něj počítač, a místo další filmové kariéry se vydal cestou, která ho dovedla k výzkumu umělé inteligence na ČVUT.
Prázdniny pod psa

Prázdniny pod psa

Zdroj: Se svolením České televize
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Sůl, olej a vana, nic víc nepotřebuju. Zawadská v 67 letech prozradila svůj domácí recept na mladší pokožku
Sůl, olej a vana, nic víc nepotřebuju. Zawadská v 67 letech prozradila svůj domácí recept na mladší pokožku
Zkoušeli všechno, po dobrém i po zlém. Jakub Kotek popsal pětileté peklo s maminkou, o kterém dosud mlčel
Zkoušeli všechno, po dobrém i po zlém. Jakub Kotek popsal pětileté peklo s maminkou, o kterém dosud mlčel

Moderátor Jakub Kotek v rozhovoru pro Prostor X poprvé veřejně řekl, že jeho maminka roky bojovala se...

Pohlreich mu pochválil jídlo, hvězdu ale nedal. Majitel restaurace z Ano, šéfe! teď promluvil: „Nebylo tam uražené ego?"
Pohlreich mu pochválil jídlo, hvězdu ale nedal. Majitel restaurace z Ano, šéfe! teď promluvil: „Nebylo tam uražené ego?"

Restaurace Trilobit ve Veselí nad Lužnicí prošla kontrolní návštěvou Zdeňka Pohlreicha. Jídlo bylo výrazně...

Rozvedený Krejčík mlčí, jeho bývalý muž ale ne. Jiří Vymětal napsal veřejný vzkaz a zmínil i zdraví svých rodičů
Rozvedený Krejčík mlčí, jeho bývalý muž ale ne. Jiří Vymětal napsal veřejný vzkaz a zmínil i zdraví svých rodičů

Soud 3. září 2026 oficiálně ukončil manželství Daniela Krejčíka a Jiřího Vymětala. Herec mlčí, ředitel...

Vémola se pojistil předmanželskou smlouvou, jenže ta ho při rozvodu s Lelou nemusí vůbec ochránit. Advokát promluvil
Vémola se pojistil předmanželskou smlouvou, jenže ta ho při rozvodu s Lelou nemusí vůbec ochránit. Advokát promluvil

Předmanželská smlouva chrání majetek. Na měsíční výživné pro manželku ale nestačí, a právě to může Vémolu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.