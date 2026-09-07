Báječná léta pod psa: Představitel Kvida utratil honorář za první počítač a změnil si celý život. Dnes pracuje s umělou inteligencí

Reklama
3 min
Báječná léta pod psa: Představitel Kvida utratil honorář za první počítač a změnil si celý život. Dnes pracuje s umělou inteligencíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Osmiletý Jan Zahálka dostal za roli malého Kvida honorář, koupil si za něj počítač, a místo další filmové kariéry se vydal cestou, která ho dovedla k výzkumu umělé inteligence na ČVUT.
Prázdniny pod psa
Zdroj: Se svolením České televize
Reklama
Sůl, olej a vana, nic víc nepotřebuju. Zawadská v 67 letech prozradila svůj domácí recept na mladší pokožku
Zkoušeli všechno, po dobrém i po zlém. Jakub Kotek popsal pětileté peklo s maminkou, o kterém dosud mlčel
Moderátor Jakub Kotek v rozhovoru pro Prostor X poprvé veřejně řekl, že jeho maminka roky bojovala se...
Pohlreich mu pochválil jídlo, hvězdu ale nedal. Majitel restaurace z Ano, šéfe! teď promluvil: „Nebylo tam uražené ego?"
Restaurace Trilobit ve Veselí nad Lužnicí prošla kontrolní návštěvou Zdeňka Pohlreicha. Jídlo bylo výrazně...
Rozvedený Krejčík mlčí, jeho bývalý muž ale ne. Jiří Vymětal napsal veřejný vzkaz a zmínil i zdraví svých rodičů
Soud 3. září 2026 oficiálně ukončil manželství Daniela Krejčíka a Jiřího Vymětala. Herec mlčí, ředitel...
Vémola se pojistil předmanželskou smlouvou, jenže ta ho při rozvodu s Lelou nemusí vůbec ochránit. Advokát promluvil
Předmanželská smlouva chrání majetek. Na měsíční výživné pro manželku ale nestačí, a právě to může Vémolu...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Marek Lambora se vrací jako král a otec. Princ zakletý v čase má první klapku
- Leoš Mareš promluvil o velkém přešlapu v SuperStar. Dnes už ví, že to byla chyba
- Karlos Vémola má strach o své děti. Lela podle něj hrozí odchodem na Slovensko
- Proslavil ho kultovní Kancl i Láska nebeská. Herec Martin Freeman oslaví 55 let
Thajští BL herci Joong & Dunk v exkluzivním rozhovoru promluvili o tom, co jim dělá radost, náročných společných scénách i důležitosti fanoušků
Asianstyle
dnes, 08:30
6 min
Většina Čechů má záclony pověšené špatně. Přitom stačí dodržet jednoduché pravidlo
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
4 min
„Šance jedna ku tisíci.“ Těžký osud Čecha zocelil, při revoluci měl na očích klapky
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 08:26
Marek Lambora se vrací jako král a otec. Princ zakletý v čase má první klapku
Aplausin.cz
dnes, 08:24
3 min
Po letních třicítkách přijde prudký zlom. Česko čekají bouřky, déšť a výrazné ochlazení
Trendy Život
dnes, 08:23
2 min
Reklama
Menšík chtěl z tribuny odstranit dva rušivé fanoušky. Za chvíli mu s tím začal pomáhat celý stadion
Vše o sportu
dnes, 08:22
3 min
Leoš Mareš promluvil o velkém přešlapu v SuperStar. Dnes už ví, že to byla chyba
Trendy Život
dnes, 08:19
2 min
Činnost štítné žlázy lze podpořit také vhodně sestaveným jídelníčkem. Rozhodující je dostatek důležitých živin
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:18
2 min
Politické zemětřesení! Německo se probouzí z povolební kocoviny
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:17
Chlystové a jejich tajné noční tance a bičování. Odhalená pravda o ruské sektě
kroniQa
dnes, 08:14
3 min
Reklama
Týden v Ulici: Tajemný zloděj, lechtivý nález a pátrání po identitě
BetterLife
dnes, 08:14
2 min
Další podezřelý případ v Německu. V Berlíně hořela rozvodna, u jiné někdo přestřihl plot
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:11
Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích
adbz.cz
dnes, 08:11
2 min
Proč pes ničí byt, i když „ví, že nesmí“
Kód Enigma
dnes, 08:10
11 min
Orbán vítá triumf AfD v Německu. „Připravte se, tohle je jen začátek“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:08
Reklama
V sedle legendárního kola ujel 700 km, voják zamířil s Favoritem až do Itálie
Plzeňská Drbna
dnes, 08:05
1 min
5 věcí, které ti doma zbytečně berou pocit klidu, i když je dávno nevnímáš
Poudree.cz
dnes, 08:05
3 min
Napodobeniny medu se stále objevují v prodeji. Od skutečně kvalitního výrobku je lze rozeznat pomocí snadného testu
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:02
2 min
Lidé masově opouští Windows a přechází na Linux. Za tři roky se počet uživatelů zdevítinásobil
Mobify.cz
dnes, 08:02
4 min
Takto by měl loupat brambory každý. Slupka sleze sama bez popálených prstů
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
2 min
Reklama
Z kapky krve zjistí až padesát druhů rakoviny. Proč lékaři mírní nadšení z nových testů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:58
Goji – červený zázrak přírody!
Krasnezeny.eu
dnes, 07:54
2 min
Karlos Vémola má strach o své děti. Lela podle něj hrozí odchodem na Slovensko
Žena.cz
dnes, 07:51
Chlad některým potravinám výrazně škodí a zhoršuje jejich vlastnosti. Uchovávání v lednici proto může být zásadní chybou
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:50
3 min
Wimbledon už nevypadá jako osamělý zázrak. Nosková je na dalším grandslamu mezi osmi nejlepšími – teď přijde Sabalenková
Vše o sportu
dnes, 07:42
4 min
Reklama
Krásnoplodka: exotický keř s nádhernými fialovými kuličkami, který můžete pěstovat i u nás
Planeta zahrady
dnes, 07:41
4 min
Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců, oznámily ruské úřady
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:38
Proslavil ho kultovní Kancl i Láska nebeská. Herec Martin Freeman oslaví 55 let
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:38
CSG rozšíří výrobu Tatra Defence v Kopřivnici za 49,7 milionu eur
Trade-off
dnes, 07:35
1 min
Kynutý švestkový koláč podle staré tradice: Žádné zkratky, jen ovoce a pořádná drobenka
Cooky.cz
dnes, 07:34
5 min
Reklama
Od hrozícího krachu ke Grammy. Jak se loděnická továrna stala světovou velmocí na gramodesky
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:30
Na pražském letišti přibudou pasové přepážky. Rozšíření vyjde na 290 milionů
Pražská Drbna
dnes, 07:23
1 min
Vzala si psa z ulice a za 7 měsíců se na sociální síti ozvala žena, která tvrdila, že je jeho majitelka. Jana odmítla jednat
DámskýDeník.cz
dnes, 07:20
2 min
Tento týden v seriálu Ulice: Tajemný nález v šuplíku, potíže v Království a zloděj alkoholu
ReadZone
dnes, 07:19
2 min
Michaela Nosková otevřeně o nejhorším období života: Doma jsme měli všude kamery
Aplausin.cz
dnes, 07:18
3 min
Reklama
Báječná léta pod psa: Představitel Kvida utratil honorář za první počítač a změnil si celý život. Dnes pracuje s umělou inteligencí
VIPživot.cz
dnes, 07:17
3 min
JWST našel objekt, který se tváří jako obří hvězda. Jeho světlo ale může pocházet z černé díry
Kód Enigma
dnes, 07:09
4 min
Zbraň, která změní vedení války. Bývalý tým SpaceX stvořil levnou hypersonickou střelu Blackbeard, Amerika jich objednává 10 tisíc
ArmádníZpravodaj.cz
dnes, 07:09
5 min
Křetínský, Kellnerová, Strnad a ti další. Do aktuálního žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků se dostalo pět nových jmen
HN.cz
dnes, 07:07
Akční jízda jak z devadesátek. Prezident Samuel L. Jackson řeže nepřátele státu a učí mluvit sprostě
Kinobox.cz
dnes, 07:05
2 min
Reklama
Reklama
Češi šílí z „králíkáren“ s končící životností. Prodeje bytů v panelácích strmě rostou
Spotřebiče, které za žádných okolností nezapojujte do prodlužovačky zároveň s ostatními zařízeními. Riziko vzniku požárů je enormní
Tvrdá dřina a jedno jídlo pořád dokola. Brad Pitt se za půl roku změnil k nepoznání
Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá
Karlos Vémola má strach o své děti. Lela podle něj hrozí odchodem na Slovensko
Reklama
Reklama