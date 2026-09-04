Radeony během srpna zdražily o 11 %, GeForce o 19 %, když se nepočítá RTX 5090

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Radeony během srpna zdražily o 11 %, GeForce o 19 %, když se nepočítá RTX 5090Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Přestože se avizované letní zdražení grafických karet ještě na koncových cenách plně neprojevilo, už statistika změn za poslední měsíc ukazuje, že růst cen GeForce byl téměř 2× větší než u Radeonů…
Radeon GeForce
Zdroj: ChatGPT
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