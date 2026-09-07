Marek Lambora se vrací jako král a otec. Princ zakletý v čase má první klapku

Princ zakletý v čase: Marek Lambora Princ zakletý v čase: Marek Lambora, Zuna Valihora, Natália Germáni Princ zakletý v čase: Lukáš Daniel Pařík, Petr Kubík, Natália Germáni, Zuna Valihora, Marek Lambora, Eliška Křenková Princ zakletý v čase, Marek Lambora, Eliška Křenková Princ zakletý v čase: Natália Germáni, Zuna Valihora Princ zakletý v čase: Zuna Valihora, Natália Germáni, Marek Lambora, Eliška Křeková
Po filmech Princezna zakletá v čase a Princezna zakletá v čase 2 se před kameru vrací hrdinové kouzelného světa Oberon. Závěrečný díl trilogie s názvem Princ zakletý v čase tentokrát postaví do centra příběhu krále Jana v podání Marka Lambory.
Po jeho boku se znovu objeví Natália Germáni jako královna Ellena, Eliška Křenková coby alchymistka Amélie, Jan Révai jako král otec Robert VIII. a Roman Zach v roli velmistra Archivalda. Film nově představí postavu malé princezny Belly, kterou ztvární Zuna Valihora, dcera Natálie Germáni. Za filmem stojí opět tvůrčí dvojice Petr Kubík a Lukáš Daniel Pařík. Do kin Princ zakletý v čase vstoupí v únoru 2028. První natáčecí dny patřily především Janovi, Elleně a jejich dceři Belle Filmaři pro tyto scény postavili malebnou chatku v pražské Velké Chuchli. Právě zde se natáčejí rodinné obrazy, které ukazují krále Jana v úplně jiné podobě, než v jaké ho diváci znali dosud. S malou dcerou Bellou si hraje, učí ji střílet z luku, pracuje u kovárny a vyřezává jí dřevěnou hračku. Vedle poklidných rodinných scén už vznikaly také první dramatické obrazy spojené s únosem malé princezny a střetem čarodějnice Murien s čarodejem Turakem. Pro Marka Lamboru je návrat k Janovi setkáním s postavou v úplně jiné životní etapě. Z mladého prince, kterého diváci poznali v prvním filmu, je muž zodpovědný nejen za království, ale především za vlastní rodinu.
„Jan za ty roky dospěl, ale zároveň má jeden problém, který zná asi spousta lidí i bez královské koruny – pořád si myslí, že nejdřív musí dokončit práci a na rodinu bude čas potom. Jenže ono žádné potom nemusí přijít. Tentokrát se dostane do situace, kdy je ochoten kvůli Belle převrátit celý svět naruby. Baví mě, že za všemi souboji a kouzly je vlastně velmi jednoduchá otázka: co jste ochotni udělat pro člověka, kterého milujete,“ říká Marek Lambora. Z princezny je královna a máma Natália Germáni se vrací jako Ellena, někdejší princezna zakletá v čase, dnes královna a Bellina máma. „Na Elleně se mi líbí, že i když žije v pohádkovém světě, její situace je vlastně docela obyčejná. Má manžela, kterého miluje, ale který je pořád někde v práci, a dceru, která svého tátu potřebuje. Je to dobrodružný film, ale pro mě je v něm hodně silná právě rodinná linka,“ říká Natália Germáni. Do známého světa se vrací také Eliška Křenková jako alchymistka Amélie, která má se zásahy do času vlastní zkušenosti a velmi dobře ví, jak nebezpečné mohou být jejich následky.
„Amélie má s časem svoje zkušenosti, takže když Jan přijde s tím, že by potřeboval chronometr a jenom něco malinko opravil v minulosti, je asi jediná, která přesně ví, jak špatný nápad to je. Samozřejmě ji neposlechne, jinak bychom neměli film,“ směje se Eliška Křenková. Vrací se známí hrdinové
Vedle Marka Lambory, Natálie Germáni a Elišky Křenkové se vracejí také Jan Révai jako král Robert VIII., Roman Zach coby Archivald, Sára Korbelová jako Lora, Cyril Dobrý v roli Mertura, Magdalena Müller jako Ariana, Simona Zmrzlá coby Murien nebo Vladimír Polák v roli Ignáce Čmelibluda. Nového protivníka Turaka ztvární Tomáš Novotný.
Letos se filmový štáb přesune také na Bouzov a do jeho okolí, k Památníku národního odposlechu u Lipnice nad Sázavou, na pražský Barrandov, do Emauz a Hlubočep i do kaolinového dolu v Nevřeni. Natáčení bude pokračovat během roku 2027, do kin vstoupí začátkem roku 2028 a bude se jednat o jednu z nejdražších pohádek za poslední desetiletí. Zdroj: PR filmu Princ zakletý v čase