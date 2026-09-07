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Potřete kohoutek na noc tímto. Do rána po vodním kameni nezbude ani stopa

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Vodní kámen dokáže během několika dní proměnit lesklý kohoutek v matnou mapu bílých skvrn. Přitom není nutné sahat po drahé chemii. Stačí obyčejný citron a několik minut času. Důležité je vědět, jak na to.
Potřete kohoutek na noc tímto. Do rána po vodním kameni nezbude ani stopa

Potřete kohoutek na noc tímto. Do rána po vodním kameni nezbude ani stopa

Zdroj: Wita Design / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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