Potřete kohoutek na noc tímto. Do rána po vodním kameni nezbude ani stopa

Citron si poradí s bílými usazeninami překvapivě snadno
Vodní kámen tvoří především minerální usazeniny, zejména sloučeniny vápníku a hořčíku, které zůstávají na povrchu po odpaření vody. Čím tvrdší voda v domácnosti je, tím rychleji se bílé mapy na bateriích objevují. Na kohoutku navíc často vznikají právě v místech, kde zůstávají kapky vody a povrch se pravidelně neotírá.
Právě tady může pomoci citron. Obsahuje kyselinu citronovou, která dokáže minerální usazeniny narušit a uvolnit. Nejde tedy jen o to, že citron příjemně voní a povrch po něm vypadá čistěji. Kyselina reaguje s usazeninami a pomáhá je rozpouštět. Citron navíc funguje i na mastnotu.
Nejjednodušší postup je přitom velmi prostý. Citron rozkrojte a potřete jeho dužinou místa pokrytá vodním kamenem. Pokud je nános silnější, můžete z citronu vymačkat šťávu, namočit do ní hadřík nebo papírovou utěrku a pevně ji přiložit na postižené místo. U kohoutku je důležité, aby citronová šťáva na usazeninách nějakou dobu zůstala a okamžitě nestekla do odpadu. čištění vodovodní baterie | Zdroj: SrideeStudio / Shutterstock Přes noc může citron pracovat za vás
Pokud je baterie zanesená více, vyplatí se nechat kyselinu citronovou působit déle. Hadřík namočený v citronové šťávě obtočte kolem kohoutku a nechte ho působit několik hodin, klidně přes noc. Ráno jej sundejte a povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Zbytky změklého vodního kamene pak obvykle odstraníte měkkou houbičkou nebo hadříkem.
U velmi odolných usazenin může být potřeba postup zopakovat. Rozhodně není nutné povrch drhnout silou. Právě agresivní drátěnky a abrazivní prostředky mohou chromovanou baterii poškrábat a vytvořit na ní drobné rýhy, ve kterých se budou další nečistoty usazovat ještě snadněji.
Citron lze použít i preventivně. Pokud víte, že máte doma tvrdou vodu, stačí baterii po použití pravidelně otřít do sucha. Kapky se neodpaří a nezanechají po sobě tolik minerálních usazenin. Jednou za čas pak můžete povrch ošetřit citronem, místo abyste čekali, až se vytvoří silná vrstva vodního kamene.
Citron není vhodný pro všechny povrchy
Pozor je ale potřeba dát na materiál a povrch baterie. U citlivých, speciálně upravených nebo matných povrchů je lepší nejprve vyzkoušet citronovou šťávu na malém, nenápadném místě a řídit se také doporučením výrobce. Po čištění je vždy vhodné kyselinu důkladně opláchnout.
A ještě jedna důležitá věc: citronová šťáva není kouzelná ingredience, která odstraní úplně všechno. Na čerstvé a mírné usazeniny funguje velmi dobře, u silných nánosů může být zapotřebí opakované ošetření. Výhodou je ale jednoduchost – citron máte často doma, nestojí mnoho a nemusíte kvůli několika bílým skvrnám pořizovat speciální čisticí prostředek.
Zdroje článku:
homesandgardens.com, kaercher.com, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková