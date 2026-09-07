Leoš Mareš promluvil o velkém přešlapu v SuperStar. Dnes už ví, že to byla chyba

Leoš Mareš promluvil o velkém přešlapu v SuperStar. Dnes už ví, že to byla chybaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Leoš Mareš překvapil přiznáním o SuperStar. Prozradil, kde tvůrci udělali velkou chybu.
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Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
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