Wimbledon už nevypadá jako osamělý zázrak. Nosková je na dalším grandslamu mezi osmi nejlepšími – teď přijde Sabalenková

Po výsledku 7:5, 5:7, 6:4 je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále US Open a její následující soupeřkou bude světová jednička a dvojnásobná obhájkyně titulu Aryna Sabalenková.
Ještě před dvěma měsíci by samotné sousloví „Nosková ve čtvrtfinále grandslamu“ představovalo obrovský kariérní příběh. Po wimbledonském titulu začíná stejný výsledek působit jako součást něčeho většího. A právě to je možná největší změna, kterou Londýn přinesl.
Po prvním velkém titulu často přijde období, kdy všechno začne být těžší
Nosková po londýnském triumfu nepřešla do režimu tenisové neporazitelnosti. V Torontu vypadla hned, v Cincinnati skončila v osmifinále. Je to důležitý detail, protože její současný příběh není pohádka o hráčce, která od Wimbledonu přestala prohrávat.
Je zajímavější.
Po prvním grandslamovém titulu se hráčce změní téměř všechno kolem tenisu. Přijdou nové povinnosti, větší mediální pozornost, jiná očekávání a především soupeřky, které proti ní nenastupují jako proti talentované Češce, ale jako proti poslední wimbledonské šampionce.
Každá porážka najednou působí významněji a každé brzké vypadnutí znovu otevírá otázku, jestli Wimbledon nebyl jen jedním dokonale poskládaným turnajem.
Nosková dvě menší severoamerické akce neovládla. Pak přijela na další grandslam a vyhrála čtyři zápasy.
To je ve skutečnosti přesvědčivější argument pro změnu úrovně než nepřerušená série vítězství, která by mohla být jen prodloužením jediné životní formy.
Proti Kosťukové bylo důležitější zvládnout chaos než hrát dokonale
Čtvrté kolo bylo přesně typem zápasu, který čerstvou grandslamovou vítězku testuje.
Kosťuková už Noskovou letos porazila ve čtvrtfinále Madridu. Češka jí následně porážku vrátila v semifinále Wimbledonu. V New Yorku se jejich vzájemná bilance rozhodovala potřetí a zápas tomu odpovídal.
Nosková první set získala 7:5 a ve druhém se dostala na dosah vítězství. Pak ale přišel nevyužitý mečbol, několik chyb a Kosťuková využila možnost vrátit se do utkání.
Ještě zajímavější byla třetí sada. Tři brejky za sebou poslaly Noskovou do vedení 4:3, později měla znovu možnost zápas zakončit. Jenže při podání za stavu 5:4 promarnila další čtyři mečboly.
Právě v podobné chvíli se může předchozí neúspěch ze druhého setu rychle vrátit do hlavy. Nosková ale šestou příležitost proměnila a zápas uzavřela dřív, než se Kosťuková stihla znovu nadechnout.
Po utkání přiznala, že pro ni byl duel emocionálně náročnější než fyzicky a že po posledním bodu měla pocit, jako by jí „spadl kámen ze srdce“.
Takové vítězství může pro další vývoj říct víc než hladkých 6:2, 6:2. Neprověřilo pouze údery, ale schopnost dokončit zápas, který se několikrát odmítl nechat dokončit.
Wimbledon změnil očekávání. New York zatím ukazuje, že je Nosková unese
Po wimbledonském titulu ještě nebylo jasné, zda Nosková právě prožila mimořádné dva týdny, nebo se její výkonnost skutečně posunula na novou úroveň. Tenis zná dost hráček, které jednou našly perfektní formu, vhodné podmínky a dva týdny odvahy, ale stejnou úroveň už pravidelně neopakovaly. Jedna grandslamová trofej sama o sobě nezaručuje, že se z vítězky automaticky stane stálá členka závěrečných kol.
Nosková teď přidala první opravdu silný důkaz, že Wimbledon nebyl izolovaný vrchol. V New Yorku prošla přes Katie Volynets, Lanlanu Tararudee, Ann Li a nyní Kosťukovou. Některé zápasy byly snadné, jiné si komplikovala. Ve všech ale našla cestu dál.
Její grandslamová vítězná série se tím prodloužila na jedenáct utkání. To už začíná být něco jiného než vzpomínka na jeden fantastický červenec.
Sabalenková je přesně ten test, který přijde v pravý čas
Další soupeřka nastaví hranici opravdu vysoko.
Aryna Sabalenková je světovou jedničkou, v New Yorku obhajuje druhý titul za sebou a postupem přes Taylor Townsendovou dosáhla šestého čtvrtfinále US Open v řadě. Její vítězná série na turnaji dosáhla sedmnácti zápasů.
Nosková s ní dosud oba vzájemné duely prohrála.
Čtvrtfinále proto nebude rozhodovat, zda byl Wimbledon „opravdový“. Nosková už samotným postupem mezi osm nejlepších udělala pro potvrzení své nové pozice dost. Sabalenková ale nabídne odpověď na jinou otázku: jak blízko je česká hráčka k absolutní špičce ve chvíli, kdy proti ní nestojí soupeřka, kterou by měla jednoduše porazit, ale nejlepší hráčka současného turnaje.
Nosková už dokázala, že může Grand Slam vyhrát. New York zatím ukazuje, že se dokáže na další velké akci znovu probojovat hluboko do pavouku.
Proti Sabalenkové se ukáže, jak vysoko může nový standard sahat.
Největší změna je možná to, že čtvrtfinále už nepůsobí jako senzace
Před rokem by české čtvrtfinále US Open vyvolalo především euforii. Tentokrát po něm pozornost téměř okamžitě přechází k tomu, co Nosková předvede proti Sabalenkové. To není rozmazlenost. Je to změna očekávání, kterou si výsledky vytvořila sama.
Wimbledon ji dostal mezi grandslamové vítězky. New York zatím ukazuje, že se odtud nevrátila do původní role hráčky, u níž je každý postup do druhého týdne příjemným překvapením.
Čtyři zápasy dalšího grandslamu zvládla a proti Kosťukové přežila i duel, který musela prakticky několikrát vyhrát. Nejzajímavější otázka proto už není, zda byl Wimbledon náhoda.
Teď jde o to, kam až sahá nový normál Lindy Noskové.
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Zdroje: US Open – Noskova survives Kostyuk scare to reach QFs [1], Reuters – Noskova battles past Kostyuk to reach US Open quarters [2], US Open – Sabalenka overpowers Townsend to keep three-peat on track [3].